Los canales de riego siguen transportando aguas contaminadas

El jueves al medido día, los inspectores de la secretaría de Medio Ambiente y del departamento de Hidráulica hicieron otra inspección ocular y labraron respectivas actas, sobre el estado en el que se encuentra el canal Isla. El canal que transporta el líquido vital para regar los cultivos de Chimbas Oeste.

Tal como muestran las imágenes los inspectores de Hidráulica y Ambiente registraron que si bien la monda se había hecho, la basura del fondo no se retiró.

“Ya no sabemos qué más hacer, porque esto es una irresponsabilidad total y parece que no tiene límites” , le dijo a DIARIO HAURPE , Ernesto Cortinez productor y miembro de la junta de riego de Chimbas. “Los canales siguen con basura y las aguas contaminadas”.

Desde hace años el productor de Chimbas viene presentando escritos en los diferentes órganos de contralor para que actúen ante la seria problemática. Pero el problema no se soluciona.

“El año pasado dijeron que iban a entubar el canal Benavidez y nunca hicieron nada”, continuó Cortinez, “Yo no estoy para nada de acuerdo con esa obra, porque por más que la hagan, el problema de fondo, que es cultural, no se soluciona”

Para Cortinez la solución de fondo está en un cambio de cabeza, en un cambio cultural. pero primero, de los funcionarios y luego, en la gente.

Basándose en la experiencia de otros lugares del mundo, en los que el paso del agua (ya sea por ríos o canales), es concebida como un atractivo, Cortinez considera que en la provincia se deberían mejorar y poner en valor todas las orillas de los canales.

Como por ejemplo: parquizar todos los costados de los canales, colocar cámaras para monitorear la zona y a la par una fuerte campaña de concientización en los medios de comunicación, con folletería en las calles, y con inspectores en las zonas de conflicto.

“La primera etapa debería ser de concientización y la segunda de sanción para el que no quiera entender que a los canales no se arroja basura”. dijo y luego agregó: “Y el que no tenga dinero para pagar la multa, que lo devuelva con trabajos comunitarios. Es decir, que vaya a los hospitales a cuidar enfermos, que vaya al hogar de anciano a darle de comer a nuestros viejos, entre otras actividades que le cambien la cabeza”.