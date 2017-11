Los lectores cuestionaron el uso de Internet en la cárcel y la lealtad del PJ

Ante la publicación que hizo en Facebook el ex ministro de Planificación Julio De Vido los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios de las redes sociales. Y claro está que el escándalo impacta con más fuerza en San Juan ya que el mensaje apunta directamente al ex gobernador José Luis Gioja.

Estas son algunas de las opiniones de los lectores de Diario Huarpe: