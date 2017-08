Los otros protagonistas de las PASO

A primera hora de la mañana, los sanjuaninos empezaron a llegar a las escuelas para emitir su voto.

En ese escenario, estuvo presente DIARIO HUARPE y dialogó con los verdaderos protagonistas de las PASO 2017.

A continuación, algunas de las postales para compartir de esta historia

Hace 14 años cumple la función de seguridad de del Colegio Central Universitario.

Eduardo fue uno de los primeros en llegar e inmediatamente, como todos los días, se puso al servicio de la comunidad.

“Esto me lo enseñaron en casa y nunca se me va a olvidar”, dijo convencido Eduardo “No me entra en la cabeza como algunos miran para otro lado a la hora de ayudar”.