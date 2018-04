Lucas Nacusi: “Nunca imaginé que me iba a tocar vivirlo a mí”

Lucas Nacusi es un joven actor y productor sanjuanino que fue noticia estos últimos días, no por sus talentos, sino por un nuevo caso de CyberBullying del cual fue víctima. Aunque afirma no estar afectado, decidió hablar con DIARIO HUARPE para concientizar sobre el uso responsable de las redes sociales. “¿Qué hubiese pasado si yo no fuera Lucas Nacusi? Estoy seguro de que habría sido mucho peor”, afirma el actor, haciendo referencia a que las consecuencias de este tipo de prácticas suelen ser devastadoras para quien las sufre.

Todo comenzó con las ganas de Lucas de volver a jugar al fútbol. En este sentido, una conversación entre él y un técnico de Simplemente Fútbol a través de WhatApp fue el origen de una serie de malinterpretaciones que dieron origen a una gran cantidad de memes y burlas al respecto. En los audios, el actor se describía como jugador, y el énfasis que puso en el relato fue tomado con gracia por alguien, que decidió viralizarlo. “Tengo entendido que quien lo hizo fue Darío Zamora, un arquero, aunque no puedo afirmarlo ya que no lo conozco”, explico Nacusi.

Más allá de sentirse compungido o avergonzado, Lucas decidió utilizar esta situación para concientizar sobre el uso indebido de las Redes Sociales. De esta forma, contó que hace unos años produjo junto a su madre, directora de la academia Stars, un musical que hablaba sobre el Bullying. “Es muy loco que ahora me toque vivirlo a mí”, expresó el actor, y reflexionó sobre la idea de que si le hubiera pasado algo así a otro quizás hubiese terminado peor. “Soy una persona con una opinión muy formada sobre mí, por eso no me van a mover este tipo de cosas”, aseguró y recordó varios casos recientes en San Juan, en donde las víctimas terminaron con graves problemas psicológicos, o recluidas en sus hogares.

“Creo que hay que ser responsable al usar las redes sociales y antes de compartir algo que nos parece gracioso, pensar en las consecuencias que puede tener para la otra persona”, explicó Lucas Nacusi, a lo que agregó que “si les nace ser graciosos, que lo hagan de frente y sin un aparato electrónico de por medio”.

Más allá de lo anecdótico de esta noticia, el CyberBullying es una conducta que transciende los muros de las escuelas y se ha instalado tristemente, en una sociedad que pasa más horas frente a las pantallas que ante seres humanos. Lo grave de esta situación, tiene que ver con el anonimato en las Redes Sociales, lo que provoca la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles imaginarios en la Red. En definitiva, no se sabe a quién se daña ni tampoco quién nos origina tanto daño.