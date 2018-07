El tiempo parecía no pasar más para Lucas Salas, que hacía más de un año que no jugaba oficialmente un partido en San Martín, pero llegó el tiempo de revancha para el jugador sanjuanino que se va a jugar a la primera división del fútbol de Grecia.

El jóven jugador sanjuanino que surgió en las inferiores del Verdinegro, tuvo una carrera con altos y bajos a pesar de su corta edad. Cuando lo subieron a Primera, debutó siendo una de las grandes promesas no sólo de San Martín, sino del fútbol argentino, porque cualidades futbolísticas le sobran. Incluso llegó a jugar para la Selección Argentina Juvenil.

Ahora llegó el turno de buscar revancha fuera de su club, de su casa, de sus seres queridos. El fútbol griego le abrió una posibilidad que Lucas intentará no desaprovechar. El Asteras Trípolis lo contrató para jugar en la Súper Liga Griega junto a otros tantos jugadores argentinos.

Los sueños están hechos para cumplirse!Muy contento por esta nueva oportunidad.. estoy agradecido a toda la gente que siempre me apoyó para que no me caiga, para no bajar los brazos y segur!

El fútbol siempre da revanchas y esta es una! 💪🏽💪🏽

“Cumple sus sueños quien RESISTE” pic.twitter.com/HBYfyKtVKr

— Lucas Salas (@Luquitasalas10) July 5, 2018