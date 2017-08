Luis Rueda recibió a los usurpadores y les pidió que depongan la actitud

Al final, el subsecretario de Gobierno de la provincia, Luis Rueda, recibió en su despacho a las mujeres representantes de las familias que desde hace más de una semana tomaron el terreno que se encuentra detrás del penal.

“Si efectivamente los recibí, los escuche, pero les dije que lo que están haciendo está mal”, le dijo Ruedas a DIARIO HUARPE “porque han usurpado un terreno y eso no está permitido”, y luego agregó “También me pidieron respuestas inmediatas, pero les dije que nosotros no tenemos las respuestas”.

El reclamo puntual de estas familias es, por un lugar donde vivir; y en este marco, pedirle al gobierno de la provincia que les ceda, a cambio de un pago en efectivo, el lote que hoy usurpan, porque es un basural y porque, supuestamente, sería propiedad del estado provincial.

“Yo les dije sinceramente que no sé de quien es el terreno que ellos están usurpando, pero por más que sea del Estado, les dije que no se pueden quedar ahí”.

Rueda sugirió a las familias que vayan al IPV y se registren para entrar en la listas de los adjudicatarios.

“Les explique que por más que ellos estén usurpando una terreno no van a tener más privilegios que otros que también estén esperando una vivienda”.

Además Rueda explicó que ese terreno no tiene ningún servicio. Por lo tanto para habilitarlo para viviendas hay que aprobar la factibilidad, hay que hacer una urbanización en la zona; es decir, son varios pasos previos antes de hacer lo que las personas hoy están pidiendo.

Un dialogo con final abierto

Por último Rueda aseguró que van a seguir conversando, pero si el pedido de desalojo entra a la justicia, el poder ejecutivo no puede hacer mucho ante eso porque es otro el poder que interviene.

Hay que aclarar que las expectativas de los manifestantes no se llenaron y los ánimos quedaron entre caldeados y desilusionados.

Por estas horas las más de 40 familias que están en el terreno usurpado, están en asamblea para determinar qué medidas se van a tomar frente a la contestación del subsecretario de Gobierno.