María Gómez, la enfermera rural que siempre estuvo al servicio de la gente

En las mañana del viernes fueron homenajeadas 35 mujeres trabajadoras que verdaderamente causaron un impacto en la sociedad.

Entre ellas estuvo María Elena Gómez, una pocitana que ejerció durante 41 años como enfermera rural.

En diálogo con Diario Huarpe, María Elena contó que “siempre me gustó ayudar a la gente y entré en esta institución que es Salud Pública cuando se llamaba Salud Rural. Teníamos que visitar casa por casa y en esa profesión encontré lo que me gustaba, ayudar a la gente”, manifestó.

Actualmente se encuentra jubilada pero ella cuenta orgullosa que “estuve 41 años al servicio de la gente”.

A pesar de las críticas que recibió en su vida por la profesión que eligió y realizó con amor, ella asegura que “nunca les di importancia, a mí lo que más me importaba era la meta que me había propuesto y el hecho de ser mujer no tenía que impedir que lo lograra”, expresa segura de sí misma y con una sonrisa de oreja a oreja por el reconocimiento obtenido.