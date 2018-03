Marta Bazán, la paisana de las destrezas criollas

María Marta Bazán es una mujer oriunda de Valle Fértil que llegó a ser la reina de las amazonas allá por el año 1968.

La mujer se crió en el campo desde pequeña y, a pesar de que ya no trabaja, relata con orgullo sus anécdotas. “Poco he ido a la escuela, únicamente 3 meses y aprendí poco. Si aprendí sobre el manejo del campo, a criar cabras, manejar vacas, hacer queso, cuidar gallinas y chanchos. A los 16 o 17 ya estaba trabajando en eso, me crié con unos tíos y ellos me enseñaron”, cuenta María Marta.

María Marta cuenta que muchas fueron las veces en las que recibió críticas, “pero yo siempre he salido a flote”, expresa orgullosa.

Actualmente, a los 82 años, fue reconocida por el Gobierno debido a su inspiradora historia. Salió a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo al homenaje. Llena de emoción subió al escenario a recibir un ramo de flores y un reconocimiento que le causó una gran sonrisa y hasta lágrimas de emoción.