Más de 15 mil chicos participaron de la maratón que abrió los Intercolegiales 2018

Con una importante maratón de la que participaron más de 15.000 chicos de toda la provincia, quedaron inaugurados los Juegos Intercolegiales 2018 que se extenderán durante toda la semana.

Este martes oficialmente comenzará la actividad que tendrá la participación diaria de más de 4.500 jóvenes sanjuaninos a lo largo de cuatro jornadas.

Para que todos vivan la fiesta de la inauguración de la etapa provincial se estableció que no sólo participen los chicos que integran los equipos que ganaron en los departamentos, también lo hicieron aquellos que jugaron el departamental.

En la primera edición de los Juegos participaron 10.000 chicos en la fase departamental y en las finales provinciales hubo 4.500. En la segunda edición hubo 20.000 y en la fase final jugaron 6.500. Para estos Juegos compitieron más de 27.000 niños y en la fase final harán lo propio más de 9.000.

Toda la actividad se llevará a cabo a partir de las 8 y se extenderán hasta alrededor de las 18 horas. Serán diez disciplinas que se desarrollarán en simultáneo en 16 lugares diferentes. Durante martes y miércoles competirán las categorías Sub 12 y Sub 14, mientras que jueves y viernes lo harán Sub 16 y Sub 18.

El atletismo tendrá su actividad en el Complejo El Palomar y serán más de 1.000 chicos que participarán en las diferentes especialidades.

El handball contará con varias sedes: Estadio Aldo Cantoni, El Palomar, Colegio Don Bosco y Unión Vecinal del Barrio Kennedy. En total serán 750 chicos que participarán.

Por su parte, el ciclismo se desarrollará en El Pinar. Correrán 77 chicos que llegarán desde todos los puntos de la provincia.

En el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) se jugará el cestoball del que participarán 222 chicas que competirán del provincial.

Otro de los deportes que se practicará durante los Intercolegiales será el hockey sobre patines que se disputará en las instalaciones de la UVT con 243 chicos.

En Ausonia se llevará a cabo la actividad del básquet con 160 chicos de 12 escuelas diferentes y el tenis con 150 jóvenes de toda la provincia.

El vóley tendrá dos sedes. Una en el polideportivo de la Escuela Normal San Martín y la restante en Banco Hispano con 839 chicos.

Por último, el fútbol será el que más sedes tenga. Rufrano, Gol de Oro, Futboleros y A puro Fútbol en total recibirán 1.050 chicos.