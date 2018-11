Más de la mitad de los donantes de sangre lo hicieron por una urgencia hospitalaria

El 9 de noviembre se celebra el Día del Donante Voluntario de Sangre, un accionar solidario que, sin dudas, permite mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan.

Sin embargo, en la provincia los donantes voluntarios solo alcanzan el 41%, según informó el coordinador del IPHEM, Alfredo Laplagne, número que aumentó en este 2018 ya que, el año pasado, solo el 33% realizaba el accionar de forma optativa.

Aunque, aún son más de la mitad de los donantes los que asisten, principalmente, ante urgencias hospitalarias que incluyen familiares. “La idea es que eso no sea así, no debería ser una obligación. Con un 2% de la población que done sangre, es decir 17.000 sanjuaninos, se cubrirían todas las necesidades de sangre en San Juan”, explicó el especialista.

“La donación voluntaria creció en un 8% con respecto al 2017, lo cual es muy bueno”, sostuvo Laplagne y, para que estas buenas acciones sigan aumentando, realizan colectas en diversos puntos de la provincia. “Queremos cerrar el año con más de 100 colectas de sangre en los diferentes departamentos”, contó el coordinador del IPHEM. “En este año estamos aproximadamente en los 6.000 donantes”, añadió.

Una situación que también es frecuente es la del cobro por donar, algo que, “es totalmente ilegal”, advirtió Laplagne que sostuvo: “Uno escucha rumores de que esas cosas pasan, por eso, en la entrevista médica les explicamos a las personas que está mal y los riesgos al hacerlo ya que aumentan en alguien que va obligado. Es que la persona puede mentir en la entrevista, omitir cosas de su propia salud y ponerse en riesgo al donar”, expresó.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Para donar sangre hay que tener, principalmente, “ganas de ayudar a los demás”, comenzó diciendo Laplagne.

Añadió: “Hay que ser mayor de edad, ir con el DNI, un desayuno liviano que puede ser café, mate, te, etcétera. Si toman medicación no hay que abandonarla, por ejemplo, si alguien es hipertenso y va a donar sin tomar la medicación, no va a poder hacerlo”.

Quienes tengan dudas podrán comunicarse al 4223571 donde los ayudarán con todas sus preguntas.