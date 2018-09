Massimino y una rápida adaptación

El líbero tuvo unos días de descanso luego de participar con la Selección Nacional de un certamen en México. De este modo, los dos jugadores de Obras que se coronaron campeones panamericanos con el seleccionado, ya entrenan con el resto de los jugadores. El otro es Matías Sánchez que se sumó la semana pasada a las prácticas.

Según contó Pachi, “es un lindo grupo y me pude adaptar de la mejor manera. Los entrenamientos están siendo intensos como lo es una buena pretemporada. Estoy adaptándome a San Juan y los entrenamientos”.

“Las prácticas se hacen sentir, tanto en la parte física como en la parte con pelota, así que espero seguir en este camino. Me adapté perfecto con lo físico, tal vez un poco dolorido por algunos ejercicios que no venía haciendo por el hecho de estar en competencia y hace que los trabajos de fuerza con muchas repeticiones no se hagan para estar más liviano para jugar con la pelota, pero en sí, en lo físico me siento perfecto”, dijo el jugador nacido en Chascomús.