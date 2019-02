Ser reina era su sueño desde niña y ahora lo está concretando. Es más, va por la corona de la Reina del Sol, anhelo que desea cumplir. Se trata de Rocío Sánchez, la Reina Departamental de Sarmiento.

Creativa, intuitiva, sensible y sociable, así se autodefine la bella soberana. “Me gusta interactuar con las personas, conocer y en los posible siempre ayudar”, afirmó la Profesora de Educación Inicial.

Rocío es una fiel defensora de los animales, sobre todo los perros. Por ello porta un tatoo que es una patita de una mascota que perdió.

“Entre mis proyectos a concretar, me gustaría que mi departamento cuente con jardines mineros donde puedan asistir hijos de las personas que trabajan en esta actividad. Otro proyecto que me moviliza mucho es trabajar en el área de la mujer. Es un tema sumamente importante y sensible, me gustaría poder formar parte de equipos que se dediquen a ayudar, apoyar y asistir a la mujer”, manifestó Rocío, quién vive junto a su mamá y un hermano de 16 años.