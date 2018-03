Medio Ambiente frenó los vuelos turísticos al Valle de la Luna

Si bien la idea era que para este fin de semana de Pascua estuvieran operativos, finalmente no se podrá hacer vuelos en helicóptero en la zona del Valle de la Luna. Es desde el área de Medio Ambiente se pidió que la actividad no se realice hasta no contar con un estudio del impacto en la ecología y en las geoformas del lugar.

La novedad fue confirmada a radio Sarmiento por el administrador del Parque Ischigualasto, Silvio Atencio, el funcionario explicó que la idea era poder hacer los primeros vuelos desde este jueves, pero agregó que por pedido de ambiente los pasos aéreos se podrían hacer recién cuando se estudie el impacto.

Es que Atencio explicó que se deberá determinar el impacto en la ecología de la zona y también cómo afectan los vuelo a las geoformas siempre sensibles a las vibraciones.

Se espera que estas evaluaciones y estudios lleven cerca de un mes y recién se establecerá una forma trabajo y las zonas habilitadas para el sobre vuelo.

Esta no es la primera vez que hay dificultades para habilitar actividades dentro del Parque. Ya hace un tiempo hubo polémica por la presentación de orquestas en vivo en el lugar. Es que se creyó que esto podía afectar a las geoformas.