Por mes, dan de baja a seis comercios por cobrar un plus por la recarga

A casi un año de que comenzara a utilizarse el sistema SUBE para el transporte público, se siguen registrando cobros extra en el momento en el que el usuario recarga su tarjeta en los comercios habilitados.

Se estima que son más de 50 los comercios, de los 196 habilitados en toda la provincia, a los que ya se sacado la máquina para recargas por pedirles un plus a los usuarios de transporte público a la hora de cargar su tarjeta.

Diario Huarpe dialogó con el director de Control y Seguridad del Tránsito, Sebastián Pacheco, quien comentó cómo es la situación en San Juan.

“El mes pasado se ha sancionado a 6 negocios. En promedio, se sanciona a esa cantidad de locales mensuales desde que se inició con el sistema SUBE y en estos días se sancionara más locales”, explicó Pacheco.

Por otro lado, el director volvió a remarcar que “el plus no está permitido, no es legal, no lo tienen que cobrar”.

Y allí es donde radica la importancia de la denuncia de los usuarios por el cobro indebido por el servicio. En este sentido, Pacheco contó: “Aproximadamente, se reciben diez denuncias mensuales”.

Las denuncias se realizan a través de la página www.sube.gob.ar (menú “centros de carga”), llamando al 0800-777-7823 (SUBE) o a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte al 0800-333-0300.

Una vez que se reciben los reclamos, Nación Servicios envía a un reporte a la dirección de Control y Transito los comercios denunciados. Al respecto, Pacheco explicó: “Si vemos la existencia del cobro por el servicio, primero se llama la atención al comerciante y se le suspende el servicio por 36 horas. Y si hay una segunda denuncia por el mismo comercio se corta el suministro por 72 horas. Ya la tercera vez es una sanción económica y la quita del aparato para efectuar la carga”.