Miguel Sánchez, el talabartero de 9 de Julio

Una nueva propuesta que Yo Te Invito suma este año tiene que ver con la Ruta del Artesano, un camino que lleva a recorrer la provincia de la mano de artistas locales que, a través de la labor de sus manos, rescatan los valores y la herencia cultural de sus pueblos.

En el día de hoy, el equipo visitó a Miguel Sánchez, un reconocido talabartero de 9 de Julio. El olor a cuero que se siente al entrar en su casa lo dice todo: este arte para él es mucho más que una actividad económica, se trata de amor, de herencia y respeto a las tradiciones. Es la forma de mantener vivas las enseñanzas de su abuelo, aquel hombre al que observaba con admiración de pequeño y de quien aprendió las habilidades que hoy demuestra.

Su abuelo era muy reconocido en todo el departamento, hacía todo tipo de trabajos y muy elaborados. Riendas, bozales, cinchas, cabezales. Ningún gaucho se resistía a lucir sus artesanías, cuenta Miguel orgulloso. “Lo que más me gusta de esto es continuar con una tradición que, de otra forma, se perdería porque los jóvenes ya no disfrutan de este tipo de actividades”, advierte el artista, a lo que agrega que ya ha comenzado a enseñarle algunos trenzados a sus hijos para que ellos mantengan viva la herencia.

Su casa es muestra de la pasión que le despierta esta actividad. El aroma a cueros de vaca, cabra y liebre que cuelgan de cuanta pared se mira, introducen al visitante en su mundo. “Me gusta esto porque me tranquiliza, cuando uno trabaja el cuero no debe ponerse nervioso ya que, de lo contrario, le traspasa tensión y se corta”, afirma Miguel.

Miguel es obrero rural y, lamentablemente, no puede dedicarle a la talabartería el tiempo que desearía. “Cuando me sobra tiempo me pongo a trabajar, lo hago por pedidos porque mis tiempos hoy son muy acotados”, expresa.