Carismática y muy simpática. Así se autodefine María luz Gómez, la Reina Departamental de Chimbas quién contó sus expectativas y aspiraciones, ya que anhela ser la nueva soberana del sol.

“Disfruto cada momento. Mis expectativas están en ser la nueva Reina del Sol. De concretarse me gustaría hacer un proyecto, que quisiera realizar aunque no sea electa representante de los sanjuaninos. Me gustaría poder vincular a la Cruz Roja con el departamento, enseñar a las personas primeros auxilios y prevención sísmica”, manifestó la joven chimbera.