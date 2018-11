Mucha preocupación en los alumnos por la posible eliminación de 3 mesas de exámenes

En la mañana del miércoles se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y alumnos avanzados de las distintas unidades académicas. El objetivo del encuentro era tratar el Calendario Académico que regirá durante el 2019 – 2020.

Uno de los puntos que se trató en la reunión fue la eliminación de las mesas de mayo, septiembre y la primera de noviembre. Esto generó un debate entre los presentes. Según confirmaron los participantes, se dio una discusión fructífera en la que se intercambiaron diferentes ideas.

Los alumnos se mostraron muy preocupados con la posibilidad de eliminar estos turnos de exámenes, ya que les permite poder distribuirse las materias para rendir en más mesas. Sobre todo dejar las más fáciles para esa época en la que también se cursa. El cursado es uno de los motivos que provoca que algunos docentes quieran eliminar estos turnos. Según explican los profesores, los alumnos se toman dos semanas para poder rendir y eso “entorpece” el dictado de la materia.

DIARIO HUARPE hizo un relevamiento con algunos de los alumnos guías de la FaCSo. Todos los alumnos avanzados mostraron su desacuerdo con esta medida.

El alumno guía de Sociología, Marcos Celiz, participó del encuentro de la Comisión Académica y ante los presentes propuso no eliminar las mesas ya que estas son un derecho para los estudiantes.

“Eliminar estos turnos de exámenes provocará que los estudiantes abandonen, ya que ante la situación económica que estamos atravesando, sumado a que no pueden rendir, los alumnos dejarán la facultad”, argumentó Celiz.

Por otro lado, el alumno guía de Abogacía, Francisco Montaño sostuvo que “por supuesto que estoy totalmente en contra de la posibilidad de eliminación de 3 mesas para el próximo año académico”.

“En concreto, en nuestra cartera, las mesas que plantean eliminar (mayo, septiembre y octubre) siempre son aprovechadas para sacar materias que tienen correlatividad importante para rendir finales de otras materias, también las utilizan los compañeros para sacar materias un poco más livianas en cuanto a la cantidad de contenido. En lo personal he visto ha muchos alumnos recibirse en esas mesas”, agregó Montaño.

El alumno avanzado también habló del nuevo Plan de Estudios que tiene su carrera: “Se torna una incoherencia quitarnos mesas con un nuevo plan de estudios de Abogacía que agrega 8 materias más de las que teníamos en el plan viejo. Para nosotros los estudiantes de Derecho son muy importantes las mesas de examen porque NO tenemos materias promocionales”.

“He hablado con muchos compañeros de todos los años y hay una firme resistencia para impedir que nos quiten las mesas ya que estas son derechos adquiridos producto de lucha de muchos años”, aseveró Montaño.

A su vez, la alumna guía de Ciencias Económicas, Daniela Pozzi consideró que “no se debería reducir la cantidad de mesas. Nuestra Facultad tiene una gran cantidad de alumnos, todos con realidades diferentes, por lo que contar con diferentes fechas para rendir les permite continuar con los estudios aún si trabajan, tienen familia, viven en departamentos alejados, etc”.

“La educación es un derecho desde la facultad se debe buscar siempre mejorar las condiciones para que todos puedan concluir sus estudios”, finalizó la estudiante avanzada.

Por último, el alumno guía de Ciencias Políticas, Angelo Checcarelli, opinó que “esta iniciativa no lo tendrían que ni haber planteado. Yo personalmente he ocupado varias veces esos llamados para rendir y me a servido bastante, y que si lo que ponen en discusión es que dificulta el cursado justamente en la universidad pública lo que facilita es que uno puede ir rindiendo sin la necesidad de estar cursando todo el año”.

“Hay estudiantes que tienen otros compromisos y si las llegan a suprimir a esas mesas se les van a complicar más todavía terminar una carrera, les dilatarían más su paso por la Universidad si es que no provoca que la abandonen directamente”, aseguró Checcarelli.

Todos los alumnos guías confirmaron su presencia y la de otros estudiantes de las 6 carreras a una reunión este viernes para poder armar una propuesta que será elevada en el próximo encuentro de la Comisión Académica.