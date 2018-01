Nadie informó al director de Naútica lo sucedido con la camioneta en Punta Negra

El titular del área que vela por la seguridad náutica en la provincia, se sintió un tanto molesto de cómo se enteró de lo sucedido.

“No es la forma según el protocolo de trabajo que tenemos”, empezó diciendo Miguel Jofré “Ya he citado a la guardia que estuvo ese día para que en detalle me informen todo”, y luego remarcó: “Lo que me molesta de esto es que no se ha respetado el protocolo interno”

El tirón de orejas iría para el jefe de guardia, porque no solo no procedió como corresponde, sino también por lo visto en el video, las personas que habían sido destinadas ese día para la guardia no eran las más experimentadas.

Náutica, entre Ullum y Punta Negra, distribuye 8 personas por día. De las cuales cinco se quedan en el lago de Ullum y tres en Punta Negra. Y justo los tres asignados para esa guardia, eran los recientemente ingresados.

“Esto no debe suceder y lo voy a charlar con el jefe de guardia”, manifestó Jofré.

A la espera del informe

Con respecto al accidente el titular de Náutica no quiso dar una opinión hasta no conocer a ciencia cierta lo que pasó.

“No le puedo decir nada porque no sé el motivo preciso, porque puede haber sido una falla mecánica o una mala maniobra”, dijo Jofre

“De todos modos cuando se presente el informe por escrito se sabrá todo”.

Estado de la movilidad

En cuanto al mal estado del vehículo que está al servicio de la Guardia en Punta Negra, Jofre reconoció que el parque automotor con el que cuanta el área no es lo mejor, pero aseguró que ya han elevado el pedido de la necesidad de dos camionetas nuevas.

“Hoy contamos con esto y es lo que hay, pero estamos esperando nuevas movilidades”, expresó Jofré.

Contaminación de las aguas

En la conversación con el funcionario también se abordó la temática sobre los controles por la sanidad del agua, y Jofré dijo:

“Si se desarrollan actividades turísticas y náuticas en el lugar es casi imposible cuidar ese aspecto”,

y luego añadió:

“Para eso deberían prohibir la navegación y el turismo”.

Según el director de Náutica hay una gran discusión sobre este tema con la secretaría de Medio Ambiente y por el momento no han llegado al punto de encuentro.

“Con respecto a los vehículos que se meten al agua hasta la mitad de chasis para meter la embarcación, es imposible hacerlo de otra manera”, manifestó Jofré. “Y con respecto a la ley vigente, en el punto que prohíbe la navegación con motor a explosión hay una discusión que todavía no podemos resolverlo”

Es preciso destacar que para preservar el equilibrio biológico del agua se dictó una ley que solo habilita en Punta Negra la navegación en botes sin motor o a motores eléctricos.

“Este punto a mí me pone en una situación extrema y de conflicto porque hay embarcaciones que son muy grandes y los motores eléctricos no tienen la misma potencia que los motores a combustión”.

y luego explicó:

“Hay momentos en la navegación, como pro ejemplo con viento en contra, que se necesita contrarrestarlo con más impulso, y con un motor eléctrico no se puede y corres el riego de volcar”. “Por eso yo prefiero que se contamine el agua en ese porcentaje y que no se me muera una persona ahogada”

Basura al agua

En relación al arroje de basura a las aguas, el titular del área aseguró que ese control no es responsabilidad de Náutica, sino de la secretaría de Medio Ambiente. Quien también tiene un puesto en el lugar. No obstante los guardavidas colaboran con Medio Ambiente y con la conservación del lugar.

Por último Jofré manifestó:

“Punta Negra es un dique nuevo y todavía se está en la etapa de aprendizaje”.

Un dato a tener en cuenta

Sobre las ofertas de servicios de Kayak que se están brindando en el embarcadero, el titular del área de control dijo que solo uno está habilitado y que a los demás que están haciendo negocio, los están invitando a que regularicen su situación.

“Si no responden en estos días, los sacaremos del lugar”, dijo tajante Jofré.

Los que ofrecen el servicio deben tener:

Elementos de seguridad

Si la persona que contrata el servicio no ha salido nunca a navegar, tiene que ir acompañada, al igual que los menores de edad

Seguro

Cobertura médica

Plan de contingencia

Idoneidad de los que van a acompañar a la persona que está alquilando

Entre otros requisitos.

“El que no cumpla con lo que pedimos se va a tener que ir”, sentenció.