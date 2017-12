Previo a una fecha tan significativa para el catolicismo como es la Navidad, una epoca donde se respira esperanza y paz, DIARIO HUARPE dialogó con la máxima autoridad de la Iglesia sanjuanina, Monseñor Jorge Lozano.

Estamos próximos a la Navidad que coincide también con el tiempo de Janucá para la fe judía. Es tiempo de esperanza, de paz, pero actualmente estamos viviendo hechos de marcada violencia en Argentina. Ante esto, ¿Cuál es el mensaje de Monseñor Lozano?

Diálogo que parece difícil en estos últimos años donde se fue acrecentando la llamada “grieta”. Y en este sentido, la opción por los pobres, ¿hay también distintos modos de entenderla? Algunos creen que la mejor opción es a través del asistencialismo pero por otro lado, la misma Biblia dice que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Entonces, cómo podemos en este dialogo que se encuentren dos Argentinas ideológicamente diferentes donde parece tan difícil llegar a la paz social.

“Que tengamos diferencias no es llamativo, al contrario es muy buena. Que haya diferencias ideológicas es normal. La convivencia pacífica y armoniosa entre diversos credos es algo que a muchos países le sorprenden y lo toman como un modelo a seguir. Es una pena que los entendimientos no llegan a todos los ámbitos como la política”.

“Así como están esos enfrentamientos, hay ejemplos que nos animan. No agotemos energía en lo que nos divide, hay que mirar a los que nos necesitan. Hay muchas diferencias que no tienen que ver con lo ideológicos sino con lo económico y social”.