Nuevo conflicto laboral preocupa a los empleados de la Cerámica San José

Otro conflicto laboral sacude a los empleados y los despedidos de la Cerámica San José. Los problemas con los pagos de los salarios continúan y la indemnización para los ex trabajadores tampoco se regulariza.

Durante la mañana de este jueves, José Luis Luna, delegado sindical, se acercó a la Subsecretaría de Trabajo para reclamar por esta preocupante situación.

Diario Huarpe dialogó con Luna, quien comentó lo que atraviesan en la empresa y dijo: “Hasta el día de hoy no le han depositado al personal que fue despedido. Por eso, hemos venido a hacer una denuncia ya que no han cumplido ni en tiempo ni en forma con el pago que le habían prometido”.

“El otro inconveniente que tenemos en la empresa es que no nos han pagado el salario de este mes. No regularizan la situación, nos pagan de a poco cada quince días. Es un problema que no se acaba y queremos una respuesta.”, contó preocupado el delegado.

Ante esta problemática laboral, los trabajadores aún no han recibido respuestas ni por parte de la Subsecretaría ni de la empresa.