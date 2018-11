Ofrecen $300.000 millones para repartir créditos en el sector productivo

El Gobierno de San Juan presentó este viernes una línea crediticia por un importe total de 300 millones de pesos serán destinados al sector de las pymes y mini pymes que, por su envergadura, no tienen acceso a créditos bancarios.

El titular de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, Fabián Ejarque, explicó que esta operatoria se complementa con la serie de herramientas implementadas por el Ministerio de Producción, con la particularidad de que por el libre juego de la oferta y la demanda, las tasas se bajaron al 24%, cuando en el mercado financiero dichas tasas están por encima del 65%.

Ejarque destacó como importante también que por medio de la subasta de recursos se beneficie a sectores que estaban fuera del alcance de los créditos como los relacionados con la modernización tecnológica, la innovación y la capacidad competitiva. También se verán beneficiados los sectores salud y comercio.

El titular de Hacienda de la provincia, Roberto Gattoni subrayó algunos aspectos fundamentales de la nueva operatoria, como que los beneficiarios que tengan certificados de Garantía San Juan le permitirán al banco tener 30 días adicionales para colocar los fondos. Otra ventaja para los bancos es que el spread financiero en lugar del 3% será del 3,5%, en tanto que la comisión normal de la gestión de la Garantía San Juan es del 2% y en el caso particular será del 1,75%.

Requisitos

Destinos elegibles: Proyectos de Inversión y Bienes de Capital, con la posibilidad de financiar hasta un 50% de los subpréstamos en Capital de Trabajo y/o asistencia técnica.

Sectores comprendidos: Eficiencia Energética y/o Energías Renovables; Tecnologías de Información y Comunicación; Agricultura y Ganadería; Manufacturas de Origen Agrario, Manufacturas de origen Industrial; Minería No metalífera; Servicios Mineros; Turismo; Comercio y Salud.

Condiciones

Proyectos de Inversión

Monto máximo: el equivalente en pesos de US$ 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón)

Interés: 24% TNA MÁXIMA

Plazo mínimo: 3 años

Plazo máximo: 10 años

Período de gracia: 2 años

Proyectos de Capital de Trabajo

Monto máximo: el equivalente en pesos de US$ 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón)

Interés: 24% TNA MÁXIMA

Plazo: 1 año

Período de gracia: 6 meses

Beneficios Adicionales en Aportes No Reintegrables

ANR hasta un máximo del 2% del crédito obtenido a subprestatarios cuyos préstamos se otorguen a través de la participación de Garantía San Juan SAU, se prevé el otorgamiento de ANR si obtienen: (a) Crédito en el marco de la presente subasta; y (b) Certificado de Garantía emitido por el Fondo de Garantía de la Provincia de San Juan

ANR a subprestatarios que lleven adelante proyectos de Inversión de cualquiera de los sectores productivos alcanzados en la presente subasta, cuyo destino sea la Modernización Tecnológica y Mejora Competitiva, otorgados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En ambos casos el ANR será otorgado por la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones en el marco del Proyecto PNUD 13/010.

Los fondos fueron adjudicados a las siguientes entidades financieras BBVA Francés entregará 40.000.000; el Patagonia 44.000.000, el Banco San Juan 46.500.000; Macro tendrá 50.000.000, Credicoop 59.500.000 y el Supervielle ofrecerá 60.000.000.