Pablo Echavarría será el árbitro del debut de San Martín

La Superliga 2018/2019 se reanudará para todos los equipos este viernes, cuando arranque la fecha 16 tras el parate de verano. Si bien en la previa de esta jornada se jugaron algunos partidos que quedaban pendientes de la primera parte del torneo, este fin de semana será momento de que los 26 equipos vuelvan a competir.

SUPERLIGA – FECHA 16

Viernes 25

19:00: Banfield vs. San Martín (SJ) – Pablo Echavarría

19:00: Godoy Cruz vs. Lanús – Diego Ceballos

21:10: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo – Nicolás Lamolina

Sábado 26

17:10: Huracán vs. Rosario Central – Jorge Baliño

17:10: Tigre vs. San Martín (T) – Patricio Loustau

19:20: Atlético Tucumán vs. Gimnasia – Hernán Mastrángelo

21:30: Aldosivi vs. Racing – Germán Delfino

Domingo 27

17:10: Independiente vs. Talleres – Néstor Pitana

17:10: Belgrano vs. Unión – Nazareno Araza

19:20: River vs. Patronato – Mauro Vigliano

21:30: Newell’s vs. Boca – Andrés Merlos

Lunes 28

19:00: Colón vs. Argentinos – Fernando Espinoza

21:00: Estudiantes vs. Vélez – Silvio Trucco