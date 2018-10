Padre Rómulo sobre el caso Ortega: “Sigue siendo mi hermano sacerdote”

“En primer lugar le ofrecemos nuestro corazón sacerdotal y lo abrigamos con el acompañamiento ya que es una situación difícil para él. Hubiéramos querido estar más cerca”, dijo en primer lugar.

“Su entrega a la Iglesia, su entrega sacerdotal dedicado a los enfermos a los jóvenes, dedicado a la escucha de muchos problemas hasta este momento. Sigue siendo mi hermano sacerdote porque profeso un cariño y un respeto y pongo mi corazón al lado de él para lo que pueda ayudarle, son momentos de vergüenza y mucha tristeza también y que todo los que estamos alrededor de él, los hermanos sacerdotes debemos guardar silencio y hacer penitencia y también convertir nuestro corazón, no debemos hacer leña del árbol caído”, expresó luego.

“Ha desarrollado un trabajo apostólico muy grande en las parroquias tenemos que tener de él esa imagen luchadora y de ir hacia adelante”, continuó posteriormente.

“Hay que decir hermano nuestro en qué te ayudamos. Son tiempos también en que los escándalos y las descalificaciones están a la orden del día. Como hombres de fe nos tenemos que hacer cargo y asumir nuestras responsabilidades, y él lo hizo. En la vida no podemos decir esto no me va a pasar por eso hay que ser humilde y prudentes. Todo los que lo conocieron recen por él, devolvamos lo que él hizo por San Juan”, concluyó.