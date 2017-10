¿Qué país sueñan los sanjuaninos? DIARIO HUARPE salió a averiguarlo

A tan sólo días de acceder a las urnas en las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, la gente pone sus expectativas y deseos en las manos de los futuros diputados. ¿Qué es lo que más les importa? DIARIO HUARPE salió a la calle para preguntárselos cara a cara.

De la resignación a la esperanza, los sanjuaninos dejaron entrever que los temas más acuciantes hoy son la corrupción, la seguridad y la educación.

“Creo en un país sin corrupción y que a partir de ahí haya igualdad, pero los legisladores parecen apartarse de la realidad de la gente”, dijo uno de los entrevistados. No son pocos los pesimistas que opinan que “por como suceden las cosas desde hace 50 años, hasta que no haya gente que esté preparada, que sea honesta, las cosas no van a cambiar”.

Los reclamos pasaron por muchos frentes. “Todavía hay mucho por hacer pero más allá de la economía, me parece que la justicia debería funcionar como la palabra lo dice”, dijo una mujer. Otra puso foco en la educación: “Sueño un país en que la educación se incremente, la educación pública que es muy importante”. Mientras que un joven aclaró que “Argentina necesita más seguridad y una economía más estable respecto a la inflación que hoy en día tenemos”.

Y están los que a pesar de la edad, aún no se resignan a que las cosas puedan cambiar algún día: “Espero que las próximas autoridades que asuman como diputados y senadores tengan la suficiente capacidad como para presentar proyectos de importancia para poder sacar este país adelante”.

Los más jóvenes entendieron que es cuestión de ponerse manos a la obra: “Quiero un país con buena gente, gente que tenga ganas de hacer bien las cosas porque tenemos un país para ser los mejores del mundo”, dijo uno de ellos, mientras que otro replicó: “creo que es hora de trabajar, de ponerse la camiseta, ponerle el pecho”.

Mirá lo que dijeron: