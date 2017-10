Pelopincho en el Penal: no hay presentación formal sobre el pedido

En la mañana de este miércoles se dio a conocer un pedido polémico por parte de las esposas de las personas que están privadas de su libertad: sugieren que se coloquen piletas en el Penal para sobrellevar mejor las altas temperaturas del verano.

Ante la sugerencia DIARIO HUARPE consultó a Javier Figuerola, el nuevo Director del Penal, sobre la posibilidad de ejecutar esta acción para beneficio de los reos. Al respecto, Figuerola dijo: “No lo he analizado ni he recibido ninguna presentación de los familiares. No hablé con ellos y no he tenido audiencia”.

El origen de esta idea proviene de la provincia de Santa Fe, donde los presos gozarán de balnearios en los servicios penitenciarios. Cuando se dio a conocer esta novedad, las esposas de los penitenciarios sanjuaninos no dudaron en querer imitar esta propuesta, debido a las altas temperaturas que se registran en el verano. En este sentido, Figuerola comentó que “el penal de Santa Fe debe tener características estructurales. Tendríamos que evaluar si se puede o no acá en San Juan”.