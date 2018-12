Peñarol le mete duro al trabajo y estrenando indumentaria

El sábado 8 de diciembre puso primera con el trabajo el Sportivo Peñarol para afrontar el próximo torneo Federal Amateur 2019 -ex Federal B-, que comenzará el último fin de semana de enero.

Bove, está acompañado en su cuerpo técnico por gente con experiencia como el Mauricio Lara como ayudante de campo, Leonardo Ávila como entrenador de arqueros, Jonathan Aballay como preparador físico y Pablo Cabral como kinesiólogo.

El plantel que cuenta con los retornos del “Carucha” Carlos Fernández, Francisco Fernández, Germán Vicentela entre otros. También se incorporaron refuerzos de mucha experiencia como son los casos de Pablo Costi, Mario Rebeco, ambos ex Desamparados, Lucas Arturia ex San Martín de Rodeo, Hernán Muñóz ex Unión y Trinidad. Además, se encuentran a prueba los buenos volantes como Mario Sánchez y Lucas Godoy, pero quedará a criterio de Bove si quedan o no.