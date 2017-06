Precarización laboral: un 28% de los trabajadores relevados está en negro

Tiempo atrás se conoció que la provincia de San Juan mantiene un alto porcentaje de trabajo en negro, es decir trabajo no registrado ante los organismos correspondientes. Según datos de agencias privadas, el número en la provincia superaría por poco el 40 por ciento.

En este sentido, desde la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, su titular Roberto Correa Esbry, dialogó con DiarioHuarpe.com y se refirió a los números de trabajo no registrado en suelo sanjuanino e indicó que aunque no hay estadísticas oficiales, si llevan un recuento.

“Con respecto a los datos del empleo no registrado, nosotros entendemos que necesariamente va a la baja. Hay cuatro organismos que estamos dedicados al combate del empleo no registrado, cada uno con distintas competencias y distintas improntas, tanto organismos nacionales y provinciales”, comenzó diciendo el titular de la subsecretaría provincial.

Correa Esbry explicó entonces que “desde la Subsecretaría de Trabajo, de las inspecciones que viene realizando, se desprende que el porcentaje detectado de trabajo en negro no supera el 28 por ciento”. Este porcentaje se da los trabajadores que han relevado desde el organismo de contralor.

“Hay sectores que son más propensos a tener trabajadores no registrados”, aseveró Correa Esbry y dio algunos ejemplos de dónde se suele detectar este flagelo. “El agro y el sector rural; la construcción también; el de comercio es propenso a esto, sobre todo en la mediana y pequeña empresa; el trabajo doméstico, de casa particular y también con los trabajadores del transporte, de taxi y remis que son un sector que todavía nos queda por regularizar”, indicó.

“Entre todos los organismos estamos aunando esfuerzos para bajar este flagelo. El empleo no registrado no es solamente tener un recibo de sueldo, implica tener trabajadores de primera como de segunda, si se puede decir así”, dijo el funcionario.

“El trabajador que está en negro no tiene beneficios sociales, no cuenta con aseguradora de riesgos de trabajo que cubra su situación ante un accidente laboral o una enfermedad, no tiene acceso a la seguridad social, no cobra las asignaciones familiares que le corresponden por hijos, no tiene aportes el día de mañana para jubilarse y fundamentalmente no cobra lo que corresponde”, dijo el subsecretario.

Por último, Correa Esbry aseguró que “hay desafíos que tenemos que ir cumpliendo y no vamos a bajar los brazos hasta lograrlo”.