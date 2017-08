Premiarán a alumnos e instituciones que combinen la innovación tecnológica y el arte

La secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) lanzó un programa cuyo objetivo es abrir un espacio de fomento y apoyo a quienes puedan mostrar los avances de la ciencia y la tecnología a través de diferentes expresiones artísticas.

Para ello, el organismo invita a participar a instituciones educativas de nivel primario y secundario, personas humanas mayores de 18 años (estudiantes universitarios, profesionales, investigadores, artistas, etc.) y personas jurídicas privadas (organizaciones no gubernamentales afines a la temática, centros culturales, etc.). Los mismos deberán inscribirse de acuerdo a cualquiera de las cuatro categorías recién mencionadas según corresponda.

De esta manera, se abre la posibilidad de combinar los saberes científicos en disciplinas como literatura, poesía, arquitectura, artesanía, cine, diseño, fotografía, entre otras, fomentando así el desarrollo de proyectos académicos del área artística, con foco en la interdisciplinariedad.

Cada obra o producción artísticas deberá basarse en algunos de los ejes temáticos que se detallarán a continuación: Enseñanza-Aprendizaje de la Ciencia; Protección del ambiente y Desarrollo sustentable (las producciones artísticas pueden estar basadas en elementos orgánicos); el agua: sus propiedades, su ciclo y sus usos; energías Alternativas: Energía Solar, Eólica, etc.; Comunicación; Educación Vial; Leyendas e Historias Sanjuaninas; Actividades económicas locales: minería, agroindustrias, textiles, etc.; Democracia. Valores Ciudadanos. Diversidad. Pluralismo. Derecho a la libertad de expresión; Género; Propuestas innovadoras en diseño industrial y arquitectura; Hábitat; Salud; Prevención sísmica.

Los trabajos deberán respetar determinadas formas artísticas que son: pintura, grabado, dibujo, instalaciones ambientales; escultura-objeto; fotografía; video arte o arte digital; cortometraje; videojuegos; poesía, cuentos e historietas.

Todas las obras deberán ser firmadas o rotuladas incluyendo: nombre y apellido, medidas, técnica, título de la obra, año de ejecución, debe hacer referencia al autor, actividad y el centro educativo al que pertenece el participante, además de que el participante debe poseer todos los derechos sobre el material presentado y deben ser obras inéditas.

Todas las obras se recibirán desde el 14 hasta el día 18 de agosto por Mesa de Entradas y Salidas de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Piso 5to, Núcleo 3, Centro Cívico y serán exhibidas en el marco de la Semana Nacional del Arte, la Ciencia y la Tecnología, en el mes de septiembre.

Los trabajos serán evaluados por parte de una comisión Ad-Honorem compuesta por: dos miembros de la SECITI, dos miembros de la Universidad Nacional de San Juan y dos miembros de la Universidad Católica de Cuyo, dos docentes de nivel primario y dos docentes de nivel secundario designados por el Ministerio de Educación de la Provincia, dos miembros del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia y hasta tres especialistas reconocidos en el ámbito artístico y cultural.

La SECITI entregará premios en efectivo por cada categoría. Para las instituciones educativas de nivel primario y secundario el primer premio será de $65.000, el segundo de $40.000 y el tercero de $25.000. Para personas humanas se entregarán cuatro premios de $50.000, $30.000, $20.000 y $10.000. En tanto que para personas jurídicas privadas los cuatro premios serán de $60.000, $40.000 y $20.000 y $10.000.