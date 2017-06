Preocupa la precarización laboral en un elevado número de taxistas y remiseros

Hay realidad que afecta y duramente a los trabajadores que brindan el servicio público de taxis y remises en la provincia y es la gran precarización laboral que existe en el sector.

Según denunciaron desde la Unión de Conductores de Autos al instante y Remises de la República Argentina (UCAIRRA), su delegado Juan Carlos Alba, en la provincia hay una gran cantidad de trabajadores que no están debidamente registrados, hallándose así alrededor de 1.500 choferes sin aportes o contribuciones, obra social, seguros o sin ART.

“Lamentablemente tenemos que decir que nuestros compañeros están completamente precarizados, no tenemos aportes de nada. Queremos el blanqueo de los trabajadores, nada más“, afirmó Alba. “El trabajador no tiene hoy ninguna solución, ya que padeciera alguna enfermedad o un accidente, y no pueden jubilarse“, aseveró.

“La ley dice que el Estado le concede la licencia al empresario, entonces estos están legalizados porque le han otorgado una licencia pero le impone para que pueda ejercer la misma que debe tener un auto propio afectado a esa licencia, es decir que si yo tengo 100 licencias debería tener 100 vehículos registrados a nombre propio, cosa que no pasa, y por cada auto propio hay que tener un chofer registrado, algo que no ocurre en su mayoría“, indicó el apoderado del gremio Francisco Bataller Estornell.

Desde el sindicato aclararon que ya han elevado pedidos a las autoridades de contralor, es decir al Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y la Subsecretaría de Trabajo para que tomen cartas en el asunto.

En línea con esto, el subsecretario de la provincia, Roberto Correa Esbry, confirmó esta situación. “Hay sectores que son propensos a tener trabajadores en negro, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, y venimos trabajando en eso, en ello los trabajadores de remis son trabajadores que nos queda regularizar”, indicó.

Esta situación también fue confirmada por la delegación San Juan del Ministerio de Trabajo de la Nación, su titular Fernando Patinella. “Es elevada la detección de informalidad de los trabajadores de taxis y remises. Son trabajadores en negro, es alto el porcentaje que detectamos“, afirmó el funcionario.

“A estas personas no se le dio el alta en AFIP, no figuran en el sistema, están en negro, por lo cual no tienen aportes, asignación familiar, nada“, explicó el funcionario.

Desde la delegación sanjuanina del Ministerio de Trabajo afirmaron que continuarán con los controles para detectar estos casos de irregularidad.