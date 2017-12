Productores arruinados: “El capital que tenía se me fue en 15 minutos”

Pasadas las 21 del martes, comenzó una intensa lluvia en casi todos los departamentos de la provincia. Aunque, en algunos, como 9 de Julio y Rawson, estuvo acompañada de un fuerte granizo que dejó a los productores en una desesperante situación.

En el Médano de Oro, Carlos Mange tenía su finca con cultivos de tomate, acelga y uva. Tras el granizo, perdió todo. “Los parrales están devastados. También he perdido toda la producción de tomate. Ha sido tremendo”, contó en diálogo con Diario Huarpe.

Sin dudas, la piedra que tenía el tamaño de un huevo y cayó en seco durante 15 minutos aproximadamente, arruinó a una gran cantidad de productores de la provincia.

“A mí me arruinó todo el año”, dijo devastado Mange que vio todas sus inversiones arruinadas. “En parral creo que he perdido cerca de $400.000, solo en uva. En tomate, invertí $300.000 y todavía no lo estaba por sacar y eso que soy un chacarero chiquito”.

“Caminás por el campo y no sabes cómo seguir porque el capital que tenías para afrontar esto se te fue en 15 minutos. No te dejo nada ¿Cómo seguís ahora? Es un desastre, no sé qué voy a hacer”, manifestó el productor desesperado ante la situación.

La historia se repite, el hombre vivió la situación en el año 2010, le costó mucho recuperarse ya que no recibió la ayuda de nadie.

En la zona, la mayoría de las fincas se vieron afectadas. Al lado de la propiedad de Mange, se encuentra la finca de un productor de apellido Pérez. El mismo, tiene cultivos de cebolla, o tenía ya que el granizo dejó todo en muy malas condiciones. “Pérez, ha perdido como 3 millones”, conto Mange.

Este es el panorama que se muestra en el agro en la provincia. Tras el granizo, gran parte de los cultivos se vieron afectados y una gran cantidad de productores no saben cómo continuar su camino ya que perdieron todo.