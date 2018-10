Prostitutas piden despenalizar el trabajo sexual

Este miércoles las trabajadoras sexuales de la provincia tendrán un encuentro crucial para acceder más derechos.

Se trata de la Mesa de Incidencia Política en la que pedirán por la despenalización del trabajo sexual que se realizára este miércoles 3 de octubre.

Para conocer detalles del petitorio, DIARIO HUARPE dialogó con Mónica Lencina, titular de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) quien comentó la importancia de la reunión ya que se reunirán con los diputados provinciales: “Esta mesa de diálogo cuenta con el apoyo dos organismos internacionales como son el ONUSIDA y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que defienden las despenalización del trabajo sexual y estarán en San Juan el miércoles”.

“Junto a ellos nos vamos a reunirnos con los funcionarios de la Legislatura para elaborar una agenda en conjunto. Queremos abordar algunos temas puntuales como la despenalización del trabajo sexual en San Juan. También para charlar sobre los códigos de contravención que existen actualmente ya que queremos que se modifiquen y se saque la figura de lo penal ya que las compañeras son detenidas si las encuentran ejerciendo su trabajo”, añadió Lencina.

Si bien este es el pedido puntual que harán desde AMMAR, se sumarán otras necesidades que tienen las prostitutas y que hacen a una mejor calidad de vida.

Al respecto, Lencina comentó: “Actualmente no contamos ni con aportes jubilatorios, ni obras sociales. Además, es muy difícil acceder a una vivienda y alquilar es muy difícil porque no alcanza la plata y también está el tema de que al no tener un recibo de sueldo o monotributo que constate los ingresos no quieren alquilarnos una casa. Es por eso que también queremos pedir por políticas públicas reales para las trabajadoras en San Juan”.

Esta Mesa de Incidencia se realizará a partir de las 8 a 14hs en la Sala de Vicegobernación de la Legislatura Provincia. Y a partir de las 10hs las puertas del encuentro serán abiertas a todos aquellos interesados y comprometidos con esta causa.