Quejas vecinales: “Estamos en una situación de abandono total”

Desde hace varios meses se están realizando obras para ensanchar la Avenida Ignacio de la Roza. Esto, les trajo varios dolores de cabeza a los vecinos de la zona.

En la mañana del 3 de enero, los obreros que estaban trabajando, rozaron un caño de gas que provocó una gran pérdida. Desde la empresa dieron a conocer que se encargaron de la evacuación de los vecinos pero, según lo que cuentan, no fue así. Al menos en el consorcio que encuentra en calle Central entre Víctor Nuche y Esteban Echeverría.

“No evacuaron a nadie, los vecinos, ante el ruido y la explosión que hubo se autoevacuaron”, expresó una de las vecinas de apellido Otiñano. “No fuimos evacuados ni avisados. Cuando sentimos el olor a gas, todos empezamos a tomar las medidas que creíamos necesarias”, agregó una joven de apellido Morales que también vive en el lugar.

Según Otiñano, estuvieron 2 o 3 horas afuera tras la fuga de gas. En ningún momento se acercaron las autoridades o el personal de la empresa para conocer la situación y lo momentos que estaban viviendo. “Hace meses que estamos sufriendo este tema de tener a la empresa instalada, entendemos el proyecto de expansión que permitirá renovar la ciudad pero realmente estamos viviendo horas angustiantes”, manifestó la mujer.

Los insectos invadieron los hogares

No es solo el abandono que denuncian los vecinos del consorcio, sino también, los insectos que invadieron sus hogares. Debido a que se remueve la tierra hay cientos de insectos, entre los principales, vinchucas, alacranes y, en los últimos días, salió una víbora.

“Por lo menos hace dos meses no hay ni un vecino que no tenga vinchucas en su casa, muchos de ellos han sido picados. Mi hijo fue picado, ya le hice el primer análisis y le salió negativo, me falta hacerle el segundo. La señora de al lado tiene más de 10 picadas”, expresó Otiñano angustiada ante la falta de respuesta.

Inseguridad

El acceso al edificio solo puede hacerse por una pequeña zanja de tierra que hicieron los obreros. Los autos de la gente que vive en el consorcio deben ser estacionados muy lejos y, por lo tanto, los robos se volvieron algo frecuente.

Además, denuncian que les han cortado la iluminación lo que fomenta los robos y delitos. “Los delincuentes se meten en la zanja cavada por la empresa y, al no haber luz, todo se facilita”, cuenta una de las vecinas del lugar.

“Estamos en una situación de abandono total, nadie ha venido a preguntarnos nuestras necesidades o a conocer las condiciones en las que estamos viviendo, la situación es desastrosa”, dice angustiada y desesperada la portavoz de las 25 familias del consorcio.

Promesas incumplidas

La gente del consorcio cuenta que cuando comenzaron las obras, desde la empresa Milicic, que lleva a cabo los trabajos, les prometieron una guardia nocturna para cuidar los autos y asegurar la seguridad de los vecinos. Pero el personal que hay “sólo se encarga de cuidar los móviles y todo lo perteneciente a la obra”.

Otiñano concluye firme con su decisión “vamos a realizar acciones legales y tratar de llegar hasta las últimas consecuencias porque es nuestra salud, nuestra seguridad y la de nuestros hijos la que está en juego”.