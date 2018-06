El Rawson, con tecnología de punta para salvar la vida de bebés con encefalopatía

La calidad en la salud pública no sólo radica en un edificio moderno con servicios y comodidades para las personas que por una cosa u otra deben asistir al nosocomio más importante de la provincia. Sino también en el equipamiento que cuenta para salvar vidas y mejorar la calidad de las mismas. En este sentido, el Hospital Rawson cuenta desde hace algunas horas con un equipamiento para Hipotermia Terapéutica, algo clave para los bebés que se encuentran con algunas complicaciones.

El aparato está es para el área de Neonatología del nosocomio. Con este equipamiento, el hospital dio un salto importantísimo desde lo técnico que permitirá salvar vidas de recién nacidos de toda la región, ya que hay sólo seis provincias que cuentan con él.

En el marco de la capacitación en el manejo inicial del paciente candidato a ingresar a Hipotermia Terapéutica, a cargo de la subjefa de Neonatología del Hospital Italiano, Silvia Fernández Jonusas y Mariela Polco, supervisora de Enfermería de Neonatología de la misma institución, la jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Rawson, Carmen Grassi, explicó que el nuevo equipamiento sirve para tratar las consecuencias de la encefalopatía hipóxico isquémica, que es un trastorno cerebral producido por la hipoxia generada antes, durante o inmediatamente después del parto.

“Esta encefalopatía puede matar o dejar al niño con discapacidad y con este tratamiento que produce hipotermia en el bebé se disminuye en forma significativa la mortalidad y la morbilidad, o sea las enfermedades secuelas que puedan quedar a largo plazo. Los estudios que ha realizado el mismo Hospital Italiano han dado muestras de lo efectivo del tratamiento, con un seguimiento de cinco años en el paciente”, contó Grassi.

“Hasta ahora cuando se presentaban estos casos no había mucho por hacer, más que acompañar al pequeño en este proceso ya sea con drogas o con ventilación mecánica porque no podía evitarse la destrucción de las neuronas, inclusive porque se produce una autodestrucción de las neuronas durante los primeros días después de producida la encefalopatía. En el año 2006 la Academia Americana de Pediatría sostenía que esta patología era una de las frustraciones clínicas no resueltas de la medicina neonatal contemporánea. Ahora enfriando a los bebés durante las primeras 6 horas de nacido y durante 72 horas se salvan vidas y se logra calidad de vida”, destacó la profesional.

Este equipo (además de un monitor cerebral también adquirido, que permite evaluar de forma continua la función cerebral) es el único aparato que hay en San Juan tanto en la parte pública como en la privada, “o sea que va a ser útil para los casi 8.000 partos que hay en el hospital como los casi 1.000 más que nacen en la periferia y también para los que nacen en la parte privada. Es un aparato útil para los 15.000 bebés que nacen en San Juan. Se calcula que hay uno cada mil nacidos vivos que puede presentar esta encefalopatía, podemos tener 8 a 24 pacientes al año en este hospital y casi el doble en la provincia en total en la parte privada y pública“, explicó la Grassi.