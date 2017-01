Recomendaciones a tener en cuenta por posibles tormentas en la provincia

Debido a que el pronóstico del tiempo para la provincia arrojó la probabilidad de tormentas fuertes en las zonas centro y este de la provincia, desde la Dirección de Protección Civil dieron algunas recomendaciones para todos los sanjuaninos en caso de lluvias.

Las recomendaciones a tener en cuenta son:

– Revisar cada cierto tiempo, el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

– Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.)

– Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

– Use calzado aislante.

– Desenchufar los artefactos eléctricos.

– No saque la basura.

– Tenga preparado el kit familiar de emergencia, (que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado)

EN LA VÍA PÚBLICA

· No transite por calles inundadas.

· Ingrese a un lugar de resguardos.

· Tiene que transitar en vehículo, circule con luces bajas encendidas.

· Manejo con precaución aumentando la distancia entre vehículo y reduzca la velocidad más de lo permitido.

· No obstruir las acequias y las bocas del alcantarillado en las zonas urbanas.

· No transite por calles anegadas.

Es fundamental el lavado de manos, en la preparación de alimentos, después de tocar los artículos contaminados con agua de la inundación o del acantarillado, beber agua solo hervida o embotellada.

Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón y busque atención médica para tratamiento adicional. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.