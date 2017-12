Recomendaciones: ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

La muerte de Yona Alegre conmocionó a la provincia, es que el joven de 19 años se encontraba esperando a su novia cuando un rayo lo fulminó produciendole la muerte en el acto.

Cuando ocurre una tormenta eléctrica es mejor tomar ciertas precauciones para que no sucedan más tragedias. Entre ellas, podemos destacar: Permanecer en el interior de una casa bien cerrada, evitar hablar por teléfono, no tocar los objetos metálicos o artefactos que se encuentren enchufados y no meterse en el agua, ya sea de una playa o de una pileta.

En caso de permanecer en el interior de una casa, hay que mantenerse lejos de las ventanas y puertas abiertas, también chimeneas, estufas, piletas de lavar y tuberías.

El estar en un hogar es insuficiente para escapar de los peligros, por lo que se recomienda evitar el uso de los teléfonos o artefactos que estén enchufados y alejarse de instrumentos metálicos y estructuras de acero.

Además, los especialistas recomiendan salir de las piletas y evitar los lugares altos, en los domicilios, las terrazas, y al aire libre, las sierras y las colinas.

En tanto, aquellos que se encuentran en zonas desprotegidas al aire libre deben: buscar refugio en una cueva, una zanja y mantenerse agachado, lejos de los objetos altos como árboles, molinos de viento, galpones o silos.

Si la tormenta eléctrica se desata en medio de un viaje en auto, los meteorólogos aconsejan quedarse en el interior del vehículo hasta que mejoren las condiciones climáticas, ya que las ruedas de caucho actúan como un aislante de la electricidad.

En caso de recibir una descarga eléctrica durante una tormenta, los especialistas aconsejan “tirarse al piso de inmediato”. En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional, advierten que se pueden realizar primeros auxilios a las personas alcanzadas por un rayo ya que eso no conlleva ningún peligro.

Recomendaciones del SMN ante la caída de un rayo

Quédese a resguardo en su casa y no salga a menos que sea absolutamente necesario

Manténgase alejado de las ventanas y puertas abiertas, chimeneas, radiadores de calefacción, estufas, tuberías o cañerías, sumideros, piletas de lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados

Durante una tormenta no use artefactos eléctricos

No use el teléfono. Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior durante la tormenta

No retire la ropa tendida de las sogas o alambres exteriores

No trabaje en cercas, alambrados, líneas telefónicas, cañerías y estructuras de acero

No use objetos metálicos, tales como cañas de pescar o palos de golf

No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos

Deje de trabajar en su tractor, especialmente cuando está remolcando equipos metálicos

Salga del agua o de botes pequeños. Los mástiles de los veleros atraen los rayos con facilidad

Si usted está viajando, quédese en el interior del automóvil. Estos ofrecen una excelente protección

Busque refugio en el interior de los edificios. Si se encuentra en campo abierto y no hay edificios en las cercanías, la mejor protección es una cueva, zanja o cañada o bajo grupos de árboles altos situados en los claros de un bosque

Cuando no encuentre ningún refugio, evite los objetos altos del área. Si hay un sólo árbol en el lugar, la mejor protección es permanecer agachado, al aire libre, manteniéndose alejado a una distancia igual a dos veces la altura del árbol

Evite permanecer en lo alto de colinas, sierras, rejas de metal, galpones, silos, molinos de viento o cualquier otro objeto que sea buen conductor de la electricidad

Cuando sienta una carga eléctrica (su cabello se erizará o sentirá un hormigueo en la piel) tírese de inmediato al suelo

Las personas alcanzadas por un rayo reciben una poderosa descarga eléctrica que puede llegar a matarlas. En caso que esta situación no se produzca, no tema auxiliarlas. Una persona alcanzada por un rayo puede ser revivida mediante una respiración boca a boca y masaje cardíaco.

Fuente: La Nación