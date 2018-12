Referentes sociales reconocen que cada vez hay más pobres

Después de que el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, reconociera que hay cada vez más chicos que quieren ir a las colonias de verano como una forma de garantizar garantizarse la alimentación, dos de las referentes de las actividades solidarias y de ayuda alimentaria de la provincia confirmaron esta versión y dijeron que cada vez son más las familias completas que van a los merenderos y comedores a pedir alimentos.

Se trata de Jovita Tejada e Iván Elizondo dos mujeres que trabajan en comedores y merenderos desde hace mucho tiempo ambas están nominadas para ganar el premio sanjuanino solidario que anualmente entrega Diario Huarpe.

Jovita contó que a diario ella entrega viandas con alimentos para que las familias puedan comer en su casa si bien no tiene números precisos sobre el aumento en la cantidad de familias que le piden ayuda aseguro que cada vez son más los que solicitan asistencia aunque sea un plato de comida para repartirlo entre toda la familia la mujer contó que uno de los casos que en la que más la conmovió fue el de un hombre jubilado que necesita de diálisis de manera periódica este oeste anciano le contó que una de las veces que fue a hacerse el tratamiento se desmayó en el hospital. “Yo le pregunté si no había desayunado y el hombre me dijo que sólo come cuando yo le doy alimentos los días martes y viernes. Eso me partió el alma el hombre me dijo que usa su jubilación para comprarse los remedios y por eso no tiene ni para comer.

En el comedor de Jovita ya se da alimentos a 300 personas, cada familia llega con un tupper, lo llenan de comida y se lo llevan para compartir en su casa en familia como destacó la mujer.

Por su parte, Ivana Elizondo contó que también ha notado un incremento en la cantidad de familias que se acercan a pedir asistencia. La mujer dijo que hace dos meses y medios manejaba más o menos 50 porciones y hoy atiende a 600 niños y madres. En el caso de ella da alimentos los miércoles y los viernes.

“He notado que vienen muchas familias a contarnos que hasta hace poco tiempo tenían una buena situación económica pero los echaron de las fábricas y ahora no tienen qué comer”, contó la mujer.Ivana agregó que una de las historias que más la conmovió fue la de una mujer que fue a contarle que su marido había pensado en quitarse la vida.

Es que el hombre se mostró desesperado porque no podía darle buena alimentación a su hija discapacitada y en medio de la de la desolación pensó en rendirse.

Ante la pregunta de cómo hizo para pasar de 100 a 600 raciones de alimento, Ivana contó que piden ayuda a comerciantes hacen tómbolas venden artesanías o piden donaciones entre los vecinos y el que tiene aporta $100 para poder solventar los gastos de la comida.

Estadísticas nacionales

Mientras en San Juan diferentes funcionarios de Gobierno y referentes solidarios han notado un incremento paulatino de la pobreza, las estadísticas difundidas por la Universidad Católica Argentina dan cuenta de que en el tercer trimestre de 2018 se registró un 33.6% de pobreza esto equivale a 13 millones de argentinos que sufren necesidades.