Relanzan la campaña “Más luces, menos ruido” para que personas autistas no sufran

Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y las preocupaciones de familiares de personas con autismo también ya que la pirotecnia sonora provoca un grave sufrimiento en ellos. Aunque algunos departamentos como Capital, Rivadavia, Santa Lucía y Jáchal ya prohibieron la venta de estos elementos, esta medida no quita la posibilidad de que sean adquiridos en otras localidades y utilizados en toda la provincia para Navidad y Año Nuevo.

Es por esto que desde la Asociación Pascua relanzaron una campaña con la que vienen desde hace 4 años, “Más luces, menos ruido” que tiene como fin la concientización de la sociedad para que las personas que padecen autismo no sufran.

La presidenta de la entidad, Marina Aldeco, dialogó con este medio y explicó: “Pedimos que no tiren pirotecnia con estruendo porque las personas con autismo tienen afectada el área sensorial, tienen hipersensibilidad auditiva y eso causa que se alteren y se golpeen, se autoagredan”, explicó Aldeco.

A pesar de que llevan a cabo la campaña con empeño año a año, no tienen buenos resultados ya que los ciudadanos siguen optando por fuegos artificiales con ruido.

“Vamos cada vez peor, hay departamentos que prohíben la venta y después la levantan, se suma un departamento y después la anulan, desde los municipios no hemos tenido ninguna respuesta”, dijo con respecto al problema de que no en todos los departamentos esté prohibida la venta de pirotecnia.

Su pedido no se quedó ahí, “llegamos hasta al arzobispado, hace dos años les solicitamos que no usaran pirotecnia en las fiestas patronales y no tuvimos respuestas”, expresó defraudada.

En cuando a las estadísticas de chicos que padecen autismo no se han realizado a nivel nacional ni local, si mundial, “según la Organización Mundial de la salud, 1 chico de cada 59 padece autismo por eso pedimos que terminen con el uso de la pirotecnia”, concluyó la presidenta de Asociación Pascua.