Reubicaron a más de 100 niños que no conseguían jardín de 4

En el mes de diciembre se llevaron a cabo las inscripciones para los jardines de 4 en las escuelas de gestión estatal pero fueron muchos los padres que se retiraron con una gran angustia debido a que no habían quedado vacantes. Esto ocurrió ya que el primer día se inscribió a hermanos de alumnos e hijos del personal de Nivel Inicial; el segundo, los hermanos de los alumnos e hijos del personal de nivel primario y la última jornada se hizo el sorteo público de vacantes. Para el mismo, los lugares son números muy bajos por lo que muchos padres vuelven a sus hogares desilusionados y con incertidumbre ya que no encontraron vacantes para sus hijos. Sin embargo, desde el ministerio de Educación les llevaron tranquilidad a todos ya que ellos se encargan de reubicar a todos los chicos que no consiguieron escuela.

Fueron muchos los papás que concurrieron hasta la cartera educativa donde afortunadamente les pudieron brindar soluciones a todos. Según informaron, más de 100 niños que no poseían lugar ya tienen uno asegurado.

Laura Castro, directora de Nivel Inicial, dialogó con este medio y dio a conocer que “hemos tenido alrededor de 100 consultas de papás cuyos hijos pudieron ser reubicados después de la inscripción que fue en diciembre”.

Lo que ocurre no es que no haya vacantes, sino que, los padres o tutores buscan escuelas céntricas que en muchas ocasiones se saturan debido a la alta demanda. Aunque, aquellas que se encuentran en los diversos departamentos si tienen lugares.

“Nosotros tomamos un registro de todos los que llegaban y muchos se fueron con un lugar de acuerdo a la zona en la que viven”, comentó Laura con satisfacción.

Añadió: “Algunos no conseguían porque viven en Santa Lucía u otros departamentos y buscan escuelas en el centro por eso tranquilizábamos a los papás, no es que no haya lugar, si hay pero en las escuelas de los departamentos”.

Por último, la directora de Nivel Inicial realizó un pedido para los papás: “Que se acerquen recién en la última semana de febrero que empiezan a surgir otras vacantes”. Esto ocurre ya que en algunas ocasiones los niños son anotados en varias instituciones educativas e ingresan en todas por lo que se generan nuevos lugares de los que recién se toma conocimiento poco antes de que inicien las clases.