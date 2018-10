Rivadavia le ganó a San Martín y respira con el promedio

Se completó la 10° fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado “Carlos Lito Díaz”, donde Sportivo Rivadavia logró una muy necesitada victoria sobre San Martín por 1 a 0.

El encuentro se disputó en el Predio Emmanuel Mas que posee el Verdinegro en Chimbas y fue arbitrado por Cristian Vila.

La victoria del Rojo de La Bebida se dio gracias a la conquista de Kévin Tapia, lo que le permite a su equipo respirar aire fresco con respecto a los promedios del descenso y, le faltan un par de puntos para salvarse definitivamente.

Programación de la 11° fecha

Sábado

Rivadavia vs Juv. Unida

Colón vs Atenas

Domingo

9 de Julio vs Villa Obrera

Trinidad vs Unión

Alianza vs Libertad

Peñarol vs Del Bono

Domingo o Lunes

Desamparados vs Marquesado (Cancha a confirmar)

Martes

Aberastain vs San Martín