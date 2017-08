Rompieron los carteles de Martín Turcumán en Caucete y en Santa Lucía

En la mañana del viernes Martín Turcumán, precandidato a senador por el partido ADN, se mostró sorprendido y apenado debido a que sus carteles fueron dañados. Dijo que sentía “mucha tristeza” por el hecho.

Uno de los carteles, se encuentra en Ruta 20, al ingreso del departamento Caucete. Mientras que el otro, se ubica en calle Hipólito Yrigoyen y Salvador María del Carril, en Santa Lucía.

“Hoy, en plena veda, amanecieron destruidos nuestros carteles de Santa Lucía y Caucete” afirmó. Además brindó su opinión al decir que “dar vuelta la página, también es dejar atrás la vieja política que no sabe de democracia, que no permite competir, que no le gusta sentirse amenazada”.

Finalizó dolido por lo ocurrido y expresó “Lamentamos que la preocupación de algunos políticos sea dañar la imagen de otros en vez de las necesidades de la gente”.