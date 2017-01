Salud hace controles de mosquitos para evitar dengue, zika y chikungunya

Con el aumento del calor, proliferan los insectos como los mosquitos, principales transmisores de enfermedades tales como dengue, zika y chikungunya.

Es por ello que desde el Programa Provincial de Control de Vectores, a cargo de Florencia Cano, explicaron el procedimiento que se está llevando adelante para la detección de criaderos en todos los departamentos de la provincia.

“Estamos trabajando con los municipios para detectar los criaderos. Tomamos muestras, vemos qué tipo de especies de mosquitos se trata, y si son transmisores de enfermedades comenzamos con la eliminación. Con respecto a los mosquitos como el Aedes aegypti -que es el transmisor del dengue, zika y chikungunya- la prevención es básicamente concientizar a la población de vaciar los reservorios”, dijo la funcionaria.

La profesional indicó que “como San Juan ya tiene el vector aedes aegypti en Valle Fértil, estamos haciendo allí un levantamiento de índices aédicos. Visitamos un número determinado de casas, que varían de acuerdo a la población, ingresamos al domicilio y miramos todos los recipientes que puedan contener larvas. En el caso que las encontremos tomamos las muestras y después en el laboratorio vemos si corresponden a la especie aedes aegypti o es otra especie. Luego, elaboramos un índice a través del cual podemos ver el nivel de infestación que tiene la localidad y tomamos las medidas pertinentes. En el mes de noviembre se hizo este levantamiento en Valle fértil y dio cero”.

“Este levantamiento o la vigilancia entomológica se hace todos los meses mediante el método LIRA (Levantamiento rápido de índices aédicos), sólo en Valle Fértil. En el resto de los departamentos tenemos una red de monitoreo con ovitrampas, que son trampas para detectar la presencia de aedes aegypti. Cada municipio tiene estas ovitrampas colocadas en puntos estratégicos y lo que nosotros hacemos en laboratorio es mirar esas paletas para determinar si hay huevos del mosquito”, continuó.

“Es importante destacar que este mosquito tiene una biología particular. Aedes aegyptis, a diferencia de otras especies, coloca los huevos en aguas totalmente limpias. Por eso es que las campañas están dirigidas a cambiarle el agua a los floreros, a los bebederos de animales, etc. Y luego de las lluvias eliminar todo reservorio de agua que haya quedado en un frasco, una tapita, botellas destapadas”, agregó Cano.

“Este monitoreo lo hacemos durante todo el año, no porque no lo veamos o porque no haya cantidad abundante de mosquitos que nos molesten es que no estamos trabajando”, finalizó.