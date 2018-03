Sandra Tapia denunció a través de las redes sociales que su hermano había sufrido abandono de persona y mala praxis tras un accidente en moto que tuvo.

Gonzalo Tapia llegó hasta el hospital Rawson y tuvo que esperar una gran cantidad de horas para ser atendido ya que el personal no tenía los elementos necesarios. Luego, le suturaron la herida y le pidieron que volviera el lunes al traumatólogo. No ocurrió ya que al otro día el joven comenzó a sentirse mal, tener dolor, fiebre y la pierna morada. Se dirigió al nosocomio y allí lo llevaron de urgencia al quirófano dónde le amputaron la pierna. Sus familiares se enteraron después de la operación y denuncian que si el personal hubiera actuado correctamente desde un primer momento, todo se podría haber evitado.

Desde Diario Huarpe accedimos a una confiable fuente y dieron a conocer que: “se ha iniciado un sumario interno para investigar responsabilidades”.

Ese procedimiento no lo realiza el hospital sino el ministerio de Salud Pública para que la investigación sea objetiva. “La recopilación y la investigación no pasa por el hospital para permitir la mayor imparcialidad posible en el tema”, explicaron.

Luego de que intervienen desde Salud, todo se lleva a “Legales de Gobierno y ellos son los que realizan todo el procedimiento”.

En cuanto a las consecuencias que pueden recaer sobre los médicos si se determina su accionar varía según la responsabilidad que se determina. Puede haber desde suspensiones hasta la pérdida de matrícula.

Desde el nosocomio reconocieron que “no es fácil demostrar una mala praxis, no es sencillo demostrar una culpabilidad plena de un profesional. No son muchos los casos de mala praxis probados históricamente”.