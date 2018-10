San Juan comenzó de gran manera: Oro y Bronce en ciclismo

Se comenzó a jugar los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor O´Higgins 2018, en el vecino paìs de Chile, donde participan decenas de deportistas sanjuaninos y, hoy fue una jornada fructífera para ellos, sobre todo para el ciclismo, que consiguió una medalla dorada.

A continuación, el repaso de lo sucedido este miércoles en O´Higgins

Ciclismo

Persecución Olímpica (Santiago Sánchez, Rodrigo Díaz, Agustín Delgado y Ángel Naveda)

1º San Juan 4m31s815 ORO

2ºCMetropolitana 4m32s444 Plata

Scratch

1º Juan Manuel Godoy (Cba) ORO

2º Andrés Fernández (SL) plata

3º Rodrigo Díaz (San Juan) BRONCE

Voley

Varones: San Juan 3 – Valparaiso 1, con parciales (25/27, 25/14, 25/20 y 25/20),

Damas: San Juan 2 – Valparaiso 3, con parciales (25/20, 21/25, 25/11, 20/25 y 11/15

Fútbol Femenino

San Juan y Maule empataron 2 a 2

Goles para SJ: PT Sofía Oliva, ST Victoria Capdevila

Handball

Varones: San Juan 23 – Valparaiso 33

Damas_ San Juan 21 – Metropolitana 35

Basquet varones

San Juan 47 – Metropolitana por 59

Tenis

Femenino: San Juan 1-Valparaíso 2

Josefina Vagliengo (SJ) le dio el primer punto a San Juan, derrotando a Sofía Segura por 6-1 y 6-0. En el segundo single, Delfina Alessi (SJ)perdió con Beatriz Ortega por 6-0 y 6-0. En la definición de la serie en dobles, Josefina y Trinidad Vagliengo perdieron 6-3 y 6-2 con la pareja de dobles de Valparaiso.

Varones: San Juan 2 – O’Higgiins 1

Roberto Madcur (SJ) perdió ante Benjamín Zúñiga por 6-3 y 6-3, mientras que Jerónimo Mazzei (SJ) venció a Matías Astrain por 6-3 y 6-0. En dobles, los sanjuaninos Sebastián Segado – Roberto Madcur derrotaron a los locales por 6-1 y 6-3. Mañana ambos ramas enfrentarán a Córdoba, con la misma modalidad. Los dos puntos de single por la mañana, y el doble por la tarde.

Tenis de Mesa Masculino

Prueba por equipos masculinos San Juan cayó en los dos encuentros que disputó, ambos por el mismo marcador. Frente a Mendoza y con O´Higgins por 3 a 0 en ambos encuentros.

En el resto de los deportes, no hubo actividad concreta de competencia. La Natación y el Atletismo tuvieron jornada de entrenamientos y mañana entran en competencia en instancia de clasificatorios, mientras que el Taekwondo desarrolló pesaje oficial y una primer ronda de clasificación.

JUEVES 18 – COMPETENCIAS

10:30hs. Ciclismo (Clasificaciones Velocidad Olímpica)

11:20hs. Ciclismo (Finales Velocidad Olímpica y Premiación)

12:20hs. Ciclismo (Carrera por Puntos y Premiación) Velódromo Peñalolén

15:00hs. Balonmano Damas (San Luis vs San Juan)

11:30hs. Balonmano Varones (Mendoza vs San Juan)

09:30hs. Tenis Damas (San Juan vs Córdoba) Singles

15:30hs. Tenis Damas (San Juan vs Córdoba) Dobles

09:30hs. Tenis Varones (Córdoba vs San Juan) Singles

09:00 a 13:00hs. Tenis de Mesa D y V (Competencia por equipos – Sorteo Dobles)

15:00 a 19:00hs. Tenis de Mesa D y V (Competencia por equipos – Sorteo Individuales)

08:00 a 09:00hs. Taekwondo Damas y Varones (Pesaje)

09:00 a 12:30hs. Taekwondo Damas y Varones (Ronda 2 por Categorías)

09:30hs. Fútbol Damas (Córdoba vs San Juan)

17:00hs. Voleibol Damas (Córdoba vs San Juan)

11:00hs. Voleibol Varones (San Juan vs Mendoza)

15:00hs. Básquetbol Damas (Córdoba vs San Juan)

15:00hs. Básquetbol Varones (Córdoba vs San Juan)

10:00 a 14:00hs. Atletismo Damas y Varones (Primera Jornada)

09:00 a 12:00hs. Natación Damas y Varones (Primera Jornada)