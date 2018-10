San Juan cosechó 70 medallas en los Juegos Evita

La delegación de San Juan que participó en los Juegos Evita 2018 cosechó 70 medallas.

Los deportistas estuvieron desde el pasado lunes compitiendo por distintas disciplinas en Mar del Plata y obtuvieron 24 medallas de oro, 25 de plata y 21 de bronce, incluyendo las medallas entre el deporte juvenil y el adaptado.

El listado de los ganadores:

ORO (24)

23-10 Magali Balmaceda – 500 mt CICLISMO – Sub 16 Fem

23-10 Ludmila Mercado – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en Largo – Sub 14 Fem

24-10 Ludmila Aguirre – Scratch CICLISMO – Sub 14 Femenino

24-10 Magali Balmaceda – CICLISMO – Scratch – Sub 16 Fem

24-10 Lautaro Delgado – ACUATLON –Sub 16 Masculino

24-10 Esteban Vallejos – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en Largo – Sub 16 Masculino

24-10 Gabriela Brizuela – ATLETISMO ADAPTADO – Carrera 80 mts

24-10 Santiago Muñoz – ATLETISMO ADAPTADO – Carrera 80 mts

25-10 Magalí Balmaceda – CICLISMO Vueltas Puntuables – Sub 16 femenino

25-10 Rocío Villegas – ATLETISMO ADAPTADO – Lanzamiento de Bala Sub 18 femenino DV

25/10 Sofía Rojas – ATLETISMO ADAPTADO – Lanzamiento de Bala Sub 16 femenino DV

25/10 María Milagros Castro – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en Largo Sub 18 femenino DV

25/10 Karem Ahumada – ATLETISMO ADAPTADO – Lanzamiento de Bala Sub 18 femenino motor

26/10 Lautaro Delgado y Thomas Castañeda – ACUATLÓN – Posta Varones Sub 16

26/10 Ivo Carrizo – NATACIÓN ADAPTADA – Motor – Sub 16

26/10 Tobias Ruarte – NATACIÓN ADEPTADO – PC – Sub 16

26/10 Juan Aguirre – ATLETISMO ADAPTADO – Motor – 100 mts – Sub 16

26/10 Santiago Nievas – ATLETISMO ADAPTADO – Motor – 100 mts – Sub 18

26/10 Tiara Sambor – ATLETISMO ADAPTADO – PC – 100 mts – Sub 18

26/10 Gabriela Brizuela – ATLETISMO ADAPTADO – PC – Bala – Sub 18

26/10 Santiago Muñoz – ATLETISMO ADAPTADO – Motor – 100 mts – Sub 18

26/10 Karim Videa – ATLETISMO ADAPTADO – Motor – 100 mts – Sub 18

27/10 Gabriela Paez – BOXEO – cat. 48 kg

27/10 Equipo – HOCKEY CESPED – Sub 14 Masculino

PLATA (25)

24-10 Lisandro Bravo – CICLISMO Scratch Sub 14 masculino

24-10 Guadalupe Godoy – CICLISMO Scratch Sub 14 femenino

24-10 David Salinas – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en Largo

24-10 Brian Castro – ATLETISMO ADAPTADO – 150 mts

24-10 Matías Herrera – TENIS DE MESA ADAPTADO –Discapacidad

25-10 Ludmila Aguirre – CICLISMO – Vueltas Puntuables – Sub 14 femenino

25-10 Equipo Masculino GIMNASIA ARTÍSTICA – Nivel 1

25-10 Nahuel Martínez GIMNASIA ARTÍSTICA – Nivel 3

25-10 Pilar Cuellar – LEVANTAMIENTO OLÍMPICO

25-10 Tiara Sambor – ATLETISMO ADAPTADO – Lanzamiento de Bala Sub 18 femenino PC

25-10 Mariano Tejada – ATLETISMO ADAPTADO – 80 mts Sub 18 Varones PC

25-10 Esteban Vallejos – ATLETISMO ADAPTADO – 80mts Sub 16 varones DV

25-10 Nahuel Herrera – ATLETISMO ADAPTADO – 1500 mts Sub 18 varones Intelectuales

26-10 Equipo masculino – BÁSQUET ADAPTADO

26-10 Ezequiel Alé Salto – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en largo Sub 14 varones Ciegos y DV

26-10 David Salinas – ATLETISMO ADAPTADO – 150 mts Motor –

26-10 Érica Cortez – NATACIÓN ADAPATADA – Motor – Sub 16

26-10 Érica Cortez – NATACIÓN ADAPATADA – Motor – Sub 16

26-10 Tobías Ruarte – NATACIÓN ADAPTADA – PC – Sub 16

26-10 Ezequiel Alé – ATLETISMO ADAPTADO – Salto en Largo – Sub 18

26-10 Joaquín Parra – ATLETISMO ADAPTADO – PC – Bala – Sub 14

27-10 Abril Videla – KARATE – Sub 15 femenino

27-10 Equipo – VÓLEY – Sub 17 Masculino

27-10 Equipo – BÁSQUET 5×5 – Sub 15 Masculino

27-10 Equipo – VÓLEY DE PLAYA – Sub 14 masculino

BRONCE (21)

24-10 Ignacio Penizzotto – ATLETISMO – 110 mts con vallas

24-10 Rodrigo Castro – ATLETISMO ADAPTADO – Lanzamiento de Bala

24-10 Joaquín Parra – ATLETISMO ADAPTADO- 80 mts –

25-10 Malena Ortiz – ATLETISMO Lanzamiento de Martillo – sub 17 femenino

25-10 Lisandro Bravo – CICLISMO Vueltas Puntuables – Sub 14 Masculino

25-10 Ignacio Carrizo ATLETISMO 800m llanos – Sub 14 Masculino

25-10 Milagros Argüello – ATLETISMO ADAPTADO – 80 mts – Sub 16 femenino DV

25-10 Sandra Herrera – ATLETISMO ADAPTADO – 1500 mts – Sub 18 femenino Intelectuales

25-10 Agustín Frías – ACUATLÓN – Sub 14 masculino

26-10 Cecilia García – ATLETISMO – Sub 17 femenino – marcha 3000 mts

26-10 Marcos Grieve – LEVANTAMIENTO OLÍMPICO – Sub 14 masculino

26-10 María Milagros Castro – ATLETISMO ADAPTADO – 100 mts – Sub 18 femenino Ciegos y DV

26-10 Jeremías Posse – BOXEO – Hasta 54 kg

26-10 Rizo Guiñazu – ATLETISMO ADAPTADO – Bala – Sub 18

26-10 Erica Cortez – NATACIÓN ADAPTADA – Motor – Sub 16

26-10 Milagros Castro – ATLETISMO ADAPTADO – D.V – 100 mts – Sub 18

27-10 Camila Córdoba – KARATE – Sub 15 femenino

27-10 Lautaro Oro – KARATE – Sub 15 Masculino

27-10 Equipo – FÚTBOL – Masculino Sub 14

27-10 Tomás Fernández – TAEKWONDO – Cat. hasta 53 kg

27-10 Equipo – HOCKEY SOBRE CÉSPED – Femenino Sub 14