El viernes por la tarde una ola celeste marchará por las principales calles de la provincia para oponerse a la educación sexual con ideología de género, al aborto y para defender la vida y la familia.

La concentración será en la plaza 25 de Mayo a las 20 horas y se marchará hacia la Legislatura, según informó uno de los coordinadores, Leonardo Pantano “se hace para demostrar un repudio a la ideología de género, en defensa de la vida, del niño por nacer y de la familia, de una educación libre y sin ideología”.

Aclaró que “estamos de acuerdo con la educación sexual pero sin ideología de género, eduquemos a los chicos basados en la ciencia y en los valores, no es bueno decirles `no, ustedes no nacen ni hombres ni mujeres, van a construirse según su autopercepción´ porque es un tema netamente biológico que también ataca los derechos de los padres de educar a sus hijos según su propios criterios”, argumentó Pantano. Para este sector, la educación sexual en los establecimientos educativos “elimina la potestad de los padres” por lo que darán a conocer su disconformidad con la reglamentación en la marcha.

“Vamos a marchar para decir, `somos la familia, no estamos de acuerdo con el aborto ni con la ideología de género´”, enfatizó.

Seguidamente, Pantano hizo referencia a un anuncio de la Cancillería Argentina en la que expresaban su compromiso por los derechos del colectivo LGBTIQ. “Argentina fue electa junto al Reino Unido para co-presidir la Coalición por la Igualdad de Derechos. Estamos comprometidos con los DDHH de las personas #LGBTIQ y lideraremos la coalición para promoverlos en el mundo. Gracias Canadá y Chile por su co-presidencia #libresEiguales”, decía el tuit que el hombre respondió diciendo: “Yo creo que los derechos humanos son derechos humanos, no pueden ser LGBT porque estamos discriminando a los mismos derechos humanos, nosotros vemos todo eso y queremos decir `No queremos la ideología de género, no queremos el aborto, todos unidos contra la ideología de género´”, concluyó Pantano.

¿Quiénes marcharán?