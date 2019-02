San Juan, uno de los mejores destinos del mundo para ver las estrellas

Una de las tendencias de los últimos tiempos es el astroturismo ya que es una actividad relajante y emocionante, además, algunos departamentos de San Juan presentan las mejores condiciones para realizarla.

Teniendo en cuenta los comentarios de viajeros, Booking.com elaboró una lista con los cinco mejores lugares del mundo para avistar el cielo y Barreal se encuentra en el primer puesto.

Top 5:

Barreal, San Juan, Argentina

La localidad ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar y a 180km de la capital de la provincia. En el pueblo hay pocas luces, poco viento y al menos hay 300 noches al año que no presentan nubes por lo que las condiciones para observar el cielo son ideales. La zona está regulada por normas estrictas que limitan su desarrollo urbanístico para asegurar que las condiciones se mantengan, lo que permite ver estrellas fugaces y hasta, quizás, la Vía Láctea.

En Barreal se encuentra el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) que está allí desde 1980 y se dedica a las investigaciones astronómicas.

Cabo Polonio, Uruguay

Se trata de un pueblo ubicado en la costa este del país, no tiene carreteras principales, y solo se puede acceder a él a pie. En este lugar no hay energía eléctrica ni luces en las calles, tampoco ciudades cerca por lo que no hay contaminación lumínica, algo perfecto para ver las estrellas.

La única energía eléctrica de Cabo Polonio proviene de generadores personales y, en la noche, los hogares son iluminados con velas.

Vicuña, Chile

El pequeño pueblo que está a 500 km de Santiago de Chile tiene uno de los cielos más despejados para observar las estrellas. El observatorio del lugar permite aprender sobre los astros ya que hay tours guiados y hasta visitas nocturnos.

Coonabarabran, Australia

Allí hay una ausencia total de luz artificial que se combina con la altura y la baja humedad para convertir la localidad en una de las mejores de Australia para ver las estrellas. El observatorio Sliding Spring, ubicado junto al Parque Nacional Warrumbungle, brinda una vista impresionante del La Vía Láctea.

Borrego Springs, Estados Unidos

Borrego Springs está ubicado al norte de San Diego y muy elegido por los profesionales y amateurs que se dedican a avistar estrellas. Sus habitantes están muy comprometidos para seguir siendo una ciudad sin luces urbanas.

Fuente: Ámbito.