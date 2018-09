Sanjuaninos campeones en Tucumán ya piensan en el Panamericano de Perú

El Karate es una Arte Marcial milenaria, pero en San Juan desde hace muchos años es una disciplina que da muchas satisfacciones y, lo que hicieron los chicos de la Escuela de Karate Interestilos LONG-DO bajo las órdenes del Shihan Gustavo Parra en Tucumán, fue estupendo.

Nueve chicos de dicha escuela fueron a competir en el Clasificatorio al Panamericano que se realizará en Lima, Perú en abril del año 2019, éste clasificatorio se disputó en San Miguel de Tucumán y, en donde los dirigidos por Gustavo Parra consiguieron 19 medallas en distintas categorías y el pasaporte al Panamericano de Perú.

Dicho Panamericano es organizado por la O.M.A.M. (Organización Mundial de Artes Marciales) en el mes de abril de 2019. Allí tendrán que estar representándonos estas nueve promesas sanjuaninas, pero la situación económica del país, se les hace un poco cuesta arriba de poder conseguir todos los gastos que ese viaje implica. Por lo tanto, aquellas personas, empresas, organizaciones y la Secretaría de Deportes y el Gobierno de San Juan quieran colaborar con este sueño de pibes sanjuaninos, será muy bienvenido por parte de todos ellos. El contacto es 2644768615 (Gustavo Parra).

Las 19 medallas obtenidas en Tucumán fueron en categorías Combate y Katá. Allí ganaron dos medallas cada uno y, Lucila Sánchez le sumó además otra medalla en categoría Full Contac.

A propósito de Lucila, es una de las mejores en su categoría, no sólo obtuvo tres medallas en el Clasificatorio de Tucumán, sino que es campeona Panmericana y campeona mundial en el año 2016 en San Juan en Karate Tradicional.

Los nueve karatecas que obtuvieron medallas en Tucumán fueron:

1-Lourdes Grillo (14 años)

2-Lucila Sánchez (16 años)

3-Alan Lucero (10 años)

4-Martianiano Zanino (10 años)

5-Diego Ruartes (10 años)

6-Augusto Quiroga (8 años)

7-Jorge Quiroga (38 años)

8-Emanuel García (26 años)

9-César Sánchez (29 años)

Protagonistas

Alan Lucero (10): “Comencé a los 9 años y me encanta practicar Karate, me considero bueno para la edad que tengo y me siento muy orgulloso de haber obtenido medallas de primero y segundo en Tucumán”.

Augusto Quiroga (8): “Empece hace dos años, cuando tenía 6, mis papás están muy contentos con lo que hago. Este fue mi segundo torneo, ya que antes participé en uno que se hizo en Mendoza y mi objetivo cuando esté en Perú, es estar entre los mejores”.

Lucila Sánchez (16): “Arranqué cuando tenía 11 años, siempre me gustó el karate y lo practico porque es una forma de ser diferente a los demás. En Perú voy a hacer todo lo posible por llegar lo más lejos posible”.