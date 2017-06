Se quitaron 6500 pensiones no contributivas sin previo aviso

Miles de argentinos que perciben pensiones no contributivas por invalidez (ancianos, niños, adolescentes, adultos con discapacidad, o personas que sufrieron un accidente y no pueden trabajar) se enteran, cuando van al banco a cobrar, que les han quitado la pensión con la que aún con dificultad subsistían.

Para la quita de pensiones se basaron en un viejo decreto de la época de Menem el N° 432/97, que establece una ayuda asistencial a las personas en estado de “extrema indigencia”. Esto ya no tiene validez porque desde el 2014 Argentina se adhiere a la Convención Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

Esta decisión es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por lo que ya se generó una gran cantidad de repercusiones. El presidente del PJ, José Luis Gioja, dijo al respecto que el Gobierno es insensible con los más vulnerables, recortando en pensiones para ahorrar, lo que demuestra la falta de compromiso con los más pobres.

Alguno de los criterios para retirar la pensión no contributiva es poseer un auto. Para una persona con discapacidad tener un auto no es un lujo sino una necesidad ya que muchos no pueden movilizarse en el sistema público de transporte ya que no están adaptados. En otros casos alegan que la persona tiene amparo familiar, cuando un familiar directo percibe por ejemplo la jubilación mínima.

Si no estás de acuerdo con esto, podes aportar tu granito de arena firmando la petición por la quita de las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad acá: http://bit.ly/2snGjsy.