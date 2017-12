Se viralizó el mensaje que un hombre le dedicó a quien le robó

A vos ladrón, te deseo feliz navidad… Quizás te alcancen las cosas para comprar unos sanguchitos de miga, una birra, un faso.

Porque la gente buena no roba, eso lo hace el malviviente… El que no sabe vivir. FELIZ NAVIDAD!

AHORA TE HABLO A VOS, ESPOSA DEL LADRON… SI A VOS , CMO MUJER y como madre, si tu flaco llego con un bolsito usado, tipo maletín, tipo bandolera, marca culo (como sera de ordinario q ni la marca meacuerdo) con paleles q quizás no entiendas y tires a la “bolsa” (son planos) con un estéreo “pulenta” marca sony, con una aspiradora verde marca atma, con un montón de materiales eléctricos de mierda q valen dos mangos y q seguro terminaran tirados x ahí porque no sabes para q son.

No lo alientes, no lo fomentes, tene dignidad, enseñales a tus hijos algo mas, a ser dignos!!!

Enseñales lo que me enseño mi viejo, a laburar! A acostarme mas vale con una taza de te q me gané a la conciencia sucia de haber dañado lo ajeno…

Me acaban de abrir el auto en Av Rawson e Ignacio de la roza… A las 21 ha nadie vio mas q un cartonero en moto con carrito con dos tipos mas…

No me llevaron mucho, al menos no para mi, pero es mi esfuerzo, mi laburo… Y me hicieron mierda el auto…

Si tenes el dni de mi hijo: Quiroga juan cruz… La libreta sanitaria de mi hija, mi sello Quiroga Alejandro matricula 2967… Y mis planos… Devolvemelo… Te invito a compartir mi navidad… Mi mesa… Y te muestro lo que he logrado trabajando, y respetando al otro… Quien te dice los dos recuperemos lo perdido.. Yo los papeles, vos los valores…