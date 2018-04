Todos los años del 23 al 29 de abril desde el 2005 se celebra la Semana Mundial de la Seguridad Vial. Estos días son ideales para que la sociedad tome conciencia del mal accionar a la hora de conducir ya que debido a eso se producen gran parte de los accidentes de tránsito. En San Juan, durante el 2017 se registraron 7625 colisiones y, en muchos de ellos, hubo personas que perdieron la vida. Por eso, para evitar más muertes es necesaria la toma de conciencia y la reflexión por parte de la comunidad.

Es por esto que desde DIARIO HUARPE dialogamos con conductores para conocer su opinión con respecto a la forma de conducir de los sanjuaninos.

Además expresaron que género era el que creían que manejaba mejor y las opiniones fueron muy divididas. Muchos se manifestaron en contra de las mujeres por ser “descuidadas”. Al menos eso fue lo que dijo Agustín, un joven cordobés que hace varios días está en la provincia. “El tema es que hay mujeres que por ahí son un poco descuidadas en semáforos”, sostuvo. Luego hizo una comparación del tránsito vehicular con el de su provincia. “La gente está tranquila, en Córdoba es muy movida, noto un cambio fuerte y diferente”.

Carlos, fue otro de los que se inclinó a favor de los hombres “porque lo he comprobado”. “Hacen cosas que tal vez el hombre no, se pondrán nerviosas. Muchas no pueden estar manejando, ¿cómo le dan el registro? no sé”, sostuvo el hombre. En cuanto a los principales errores que cometen los sanjuaninos, cree que es pasar en rojo.

Elsa mostró una actitud pesimista con respecto a la forma de conducir de ambos géneros al decir que “los hombres andan drogados, andan todos locos y las mujeres andan a mil porque tienen que hacer de comer, traer los niños de la escuela y los tipos lo único que hacen es trabajar y venir a almorzar. Andan todos locos”, aseguró.

Mario demostró su sinceridad al brindar su opinión ya que dijo que “estamos acostumbrados a encasillar las cosas pero es indistinto, hay hombres que manejan muy bien y también hay mujeres que manejan muy bien”. Además, sostuvo que algo que siempre observa en las calles es el uso del celular todo el tiempo, incluso a la hora de conducir lo que puede provocar grandes accidentes de tránsito. “Alguien frena en el semáforo y consulta el celular inmediatamente. Es una cosa muy común eso y todos lo hacemos”.

Celia pensó que “son más imprudentes los varones, son más osados, te tiran los autos encima, si ven a una mujer la insultan “, afirmó. También hizo referencia a los errores y dijo que siempre notan que no se respetan los ciclistas “hay mucha falta de respeto y consideración al ciclista”.

Luis también dialogó con DIARIO HUARPE y aseguró que “manejan mejor las mujeres, si bien son menos las que manejan hoy en día, la cantidad de accidentes vienen por los hombres más que las mujeres”. El hombre fue otro de los que coincidió en que el principal error de los conductores era el del uso del celular en medio del manejo.

Andrea se sumó a la ola de pensamientos que cree que las mujeres manejan mejor ya que “son más cuidadosas” y destacó que el error que ocupa el primer lugar es “el no ponerse cinturón”. Además, dijo que siempre ve “todos van hablando por teléfono”.

Para finalizar, Ignacio manifestó que “los dos manejan bien pero cada uno tiene cosas distintas. No hay uno que maneje mejor que el otro”. En cuanto a los errores, “el principal es el cinturón de seguridad que es lo primero que hay que hacer al subir al auto. Otro error grave es que, cuando alguien va a estacionar, no pone las balizas. Otro tema es cuando ponen el guiñe, bah en realidad no ponen el guiñe”, concluyó el joven.

Es decir que, según el relevamiento que realizamos, las mujeres son las que mejor manejan en la provincia debido a que son más “cuidadosas”. Si tenemos en cuenta los principales errores a la hora de conducir, el uso del teléfono celular obtiene el primer puesto y, la falta del cinturón de seguridad, el segundo.